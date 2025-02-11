https://ria.ru/20250211/narkotorgovtsy-1998573613.html

В Ярославской области будут судить двух наркоторговцев

В Ярославской области будут судить двух наркоторговцев - РИА Новости, 11.02.2025

В Ярославской области будут судить двух наркоторговцев

Двое жителей Ярославской области предстанут перед судом по обвинению в производстве более 350 килограммов наркотиков, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:29:00+03:00

2025-02-11T11:29:00+03:00

2025-02-11T11:29:00+03:00

происшествия

ярославская область

переславль-залесский

россия

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Двое жителей Ярославской области предстанут перед судом по обвинению в производстве более 350 килограммов наркотиков, сообщает прокуратура региона. Двое мужчин в возрасте 55 лет и 31 года обвиняются в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. "По версии обвинения, в январе 2024 года обвиняемые с целью организации незаконной деятельности по производству наркотиков приобрели специальное оборудование и реактивы и организовали в частном доме на территории городского округа Переславль-Залесский нарколабораторию. В период с января по март 2024 года они незаконно произвели более 350 килограммов синтетического наркотического средства", - говорится в сообщении. ﻿Полицейские обнаружили нарколабораторию и изъяли наркотики. "Уголовное дело направлено в Ярославский областной суд для рассмотрения по существу. Санкцией части 5 статьи 228.1 УК РФ за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html

ярославская область

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происшествия, ярославская область, переславль-залесский, россия, ярославский областной суд