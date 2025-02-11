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НАК: украинские спецслужбы вербуют россиян для участия в преступлениях
НАК: украинские спецслужбы вербуют россиян для участия в преступлениях - РИА Новости, 11.02.2025
НАК: украинские спецслужбы вербуют россиян для участия в преступлениях
Украинские спецслужбы стараются вовлечь россиян в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж, говорится в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:07:00+03:00
2025-02-11T13:07:00+03:00
2025-02-11T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские спецслужбы стараются вовлечь россиян в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы."Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приёмы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж", - говорится в сообщении.
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национальный антитеррористический комитет рф, москва, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Национальный антитеррористический комитет РФ, Москва, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
НАК: украинские спецслужбы вербуют россиян для участия в преступлениях
НАК: украинские спецслужбы используют шантаж, чтобы завербовать россиян