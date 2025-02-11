https://ria.ru/20250211/nak-1998602757.html

НАК: украинские спецслужбы вербуют россиян для участия в преступлениях

НАК: украинские спецслужбы вербуют россиян для участия в преступлениях - РИА Новости, 11.02.2025

НАК: украинские спецслужбы вербуют россиян для участия в преступлениях

Украинские спецслужбы стараются вовлечь россиян в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж, говорится в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:07:00+03:00

2025-02-11T13:07:00+03:00

2025-02-11T13:16:00+03:00

национальный антитеррористический комитет рф

москва

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александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские спецслужбы стараются вовлечь россиян в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы."Украинские спецслужбы и неонацистские структуры активизируют вербовочную обработку российских граждан, стараясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приёмы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/fsb-1997881734.html

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национальный антитеррористический комитет рф, москва, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность