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Ремонт Голутвинского моста в Коломне завершится в конце марта
Ремонт Голутвинского моста в Коломне завершится в конце марта - РИА Новости, 11.02.2025
Ремонт Голутвинского моста в Коломне завершится в конце марта
Ремонтные работы начались на Голутвинском мосту в Коломне. Обновленная переправа возобновит свою работу 31 марта. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:43:00+03:00
2025-02-11T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ремонтные работы начались на Голутвинском мосту в Коломне. Обновленная переправа возобновит свою работу 31 марта. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтранс Московской области.По данным ведомства, специалисты заменят деревянный настил для повышения безопасности пешеходов. Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие площадью около 480 квадратных метров.Длина Голутвинского моста составляет 137 метров. Он соединяет Коломну с селами Пестриково и Сергиевское. В качестве объездного пути местные жители могут воспользоваться Митяевским мостом.
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