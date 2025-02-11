https://ria.ru/20250211/moskva-1998546392.html

В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году

В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году - РИА Новости, 11.02.2025

В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году

Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2024 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:42:00+03:00

2025-02-11T09:42:00+03:00

2025-02-11T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2024 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе уже пять лет действует программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,65 миллиона тонн, до старта программы в 2019 году выделили всего 450 тысяч тонн", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. "Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - напомнил заммэра. Он рассказал, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа раздельного сбора мусора будет продолжена и в 2025 году, участие в ней по-прежнему остается добровольным.

https://realty.ria.ru/20250102/tbo-1990793968.html

https://realty.ria.ru/20240626/tekhnologii-1955276528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, петр бирюков