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В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году - РИА Новости, 11.02.2025
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В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году
В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году - РИА Новости, 11.02.2025
В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году
Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2024 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:42:00+03:00
2025-02-11T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2024 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе уже пять лет действует программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,65 миллиона тонн, до старта программы в 2019 году выделили всего 450 тысяч тонн", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. "Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - напомнил заммэра. Он рассказал, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа раздельного сбора мусора будет продолжена и в 2025 году, участие в ней по-прежнему остается добровольным.
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общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков
В Москве собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья в 2024 году

Бирюков: в Москве в 2024 году собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонтейнеры для сбора отходов в Москве
Контейнеры для сбора отходов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Контейнеры для сбора отходов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2024 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе уже пять лет действует программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,65 миллиона тонн, до старта программы в 2019 году выделили всего 450 тысяч тонн", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему.
"Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые - остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - напомнил заммэра.
Он рассказал, что содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия, где с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяется на десятки компонентов - различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем они направляются на переработку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что программа раздельного сбора мусора будет продолжена и в 2025 году, участие в ней по-прежнему остается добровольным.
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