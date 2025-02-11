Рейтинг@Mail.ru
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 11.02.2025 (обновлено: 06:27 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/moshenniki-1998515185.html
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства - РИА Новости, 11.02.2025
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства
В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более двух миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:45:00+03:00
2025-02-11T06:27:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926889123_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_e9caa081266598102631143dd94ed8eb.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более двух миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их пособников, рассказал замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сайту "Аргументы и факты"."По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более двух миллионов человек", — сказал Филиппов.Он уточнил, что речь идет о "дропах", предоставляющих данные своих банковских карт третьим лицам, и о "заграничных жуликах", которые и дают им задания.По словам Филиппова, чтобы уйти от ответственности, эти преступники не воруют там, где живут: колл-центр, расположенный в одной стране, нацелен на жертв, проживающих в другой. Он отметил, что это — общемировая тенденция.Филиппов также подчеркнул, что в условиях СВО поймать зарубежных мошенников затруднительно, так как большинство западных стран не общаются с Россией по правоохранительной тематике.
https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html
https://ria.ru/20250207/moshenniki-1998030708.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926889123_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b12cf99bc13c8c87c1034a9e895c9e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства

МВД: более двух миллионов человек вовлечены в обналичивание похищенных средств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более двух миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их пособников, рассказал замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сайту "Аргументы и факты".
"По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более двух миллионов человек", — сказал Филиппов.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
Вчера, 12:39
Он уточнил, что речь идет о "дропах", предоставляющих данные своих банковских карт третьим лицам, и о "заграничных жуликах", которые и дают им задания.
По словам Филиппова, чтобы уйти от ответственности, эти преступники не воруют там, где живут: колл-центр, расположенный в одной стране, нацелен на жертв, проживающих в другой. Он отметил, что это — общемировая тенденция.
Филиппов также подчеркнул, что в условиях СВО поймать зарубежных мошенников затруднительно, так как большинство западных стран не общаются с Россией по правоохранительной тематике.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В МВД назвали самые популярные мошеннические схемы
7 февраля, 17:23
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала