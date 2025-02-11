https://ria.ru/20250211/moshenniki-1998515185.html
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства - РИА Новости, 11.02.2025
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства
В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более двух миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:45:00+03:00
2025-02-11T00:45:00+03:00
2025-02-11T06:27:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более двух миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их пособников, рассказал замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сайту "Аргументы и факты"."По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более двух миллионов человек", — сказал Филиппов.Он уточнил, что речь идет о "дропах", предоставляющих данные своих банковских карт третьим лицам, и о "заграничных жуликах", которые и дают им задания.По словам Филиппова, чтобы уйти от ответственности, эти преступники не воруют там, где живут: колл-центр, расположенный в одной стране, нацелен на жертв, проживающих в другой. Он отметил, что это — общемировая тенденция.Филиппов также подчеркнул, что в условиях СВО поймать зарубежных мошенников затруднительно, так как большинство западных стран не общаются с Россией по правоохранительной тематике.
https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html
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происшествия, россия
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства
МВД: более двух миллионов человек вовлечены в обналичивание похищенных средств
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более двух миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их пособников, рассказал замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сайту "Аргументы и факты
".
"По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более двух миллионов человек", — сказал Филиппов.
Он уточнил, что речь идет о "дропах", предоставляющих данные своих банковских карт третьим лицам, и о "заграничных жуликах", которые и дают им задания.
По словам Филиппова, чтобы уйти от ответственности, эти преступники не воруют там, где живут: колл-центр, расположенный в одной стране, нацелен на жертв, проживающих в другой. Он отметил, что это — общемировая тенденция.
Филиппов также подчеркнул, что в условиях СВО поймать зарубежных мошенников затруднительно, так как большинство западных стран не общаются с Россией
по правоохранительной тематике.