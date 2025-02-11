https://ria.ru/20250211/moldavija-1998644463.html
Жителям Молдавии пообещали компенсации за рост тарифов на электроэнергию
Жителям Молдавии пообещали компенсации за рост тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 11.02.2025
Жителям Молдавии пообещали компенсации за рост тарифов на электроэнергию
Власти Молдавии приняли решение с февраля до конца года выдавать компенсации за рост тарифов на энергоресурсы всем без исключения потребителям, сообщила во... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:15:00+03:00
2025-02-11T15:15:00+03:00
2025-02-11T15:15:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
украина
газпром
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение с февраля до конца года выдавать компенсации за рост тарифов на энергоресурсы всем без исключения потребителям, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). "С февраля 2025 года все семьи получат компенсации за электроэнергию, покрывающие повышение тарифа на первые 110 кВт/ч потребленной электроэнергии. Регистрация в системе компенсаций для этого не требуется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Поясняется, что компенсации за январь выплачиваются с 10 февраля. Тем, кто получает их на банковскую карту, уже пришли уведомления. Остальные могут получить деньги в почтовых отделениях. "За январь средний размер компенсаций за отопление и электроэнергию составил 1002 лея (53,2 доллара – ред.) на домохозяйство. В январе компенсации получило 751 181 домохозяйство. Компенсации за отопление за февраль и март продолжат получать семьи, зарегистрированные в системе. Их размер останется прежним", - отмечается в сообщении. По данным правительства, компенсации выплачиваются при поддержке Европейского союза в течение 11 месяцев — с февраля по декабрь 2025 года. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997874231.html
https://ria.ru/20250210/pmr-1998357778.html
молдавия
кишинев
украина
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, украина, газпром, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Газпром, Приднестровская Молдавская Республика
Жителям Молдавии пообещали компенсации за рост тарифов на электроэнергию
Власти Молдавии с февраля выплатят компенсации за рост тарифов на энергоресурсы
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение с февраля до конца года выдавать компенсации за рост тарифов на энергоресурсы всем без исключения потребителям, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики.
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов).
"С февраля 2025 года все семьи получат компенсации за электроэнергию, покрывающие повышение тарифа на первые 110 кВт/ч потребленной электроэнергии. Регистрация в системе компенсаций для этого не требуется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Поясняется, что компенсации за январь выплачиваются с 10 февраля. Тем, кто получает их на банковскую карту, уже пришли уведомления. Остальные могут получить деньги в почтовых отделениях.
"За январь средний размер компенсаций за отопление и электроэнергию составил 1002 лея (53,2 доллара – ред.) на домохозяйство. В январе компенсации получило 751 181 домохозяйство. Компенсации за отопление за февраль и март продолжат получать семьи, зарегистрированные в системе. Их размер останется прежним", - отмечается в сообщении.
По данным правительства, компенсации выплачиваются при поддержке Европейского союза в течение 11 месяцев — с февраля по декабрь 2025 года.
После прекращения Украиной
транзита российского газа в Европу
, а также нежелания Кишинева
выплачивать долг "Газпрому
" Молдавия
и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь
оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.