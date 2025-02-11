https://ria.ru/20250211/minobrnauki-1998622912.html

В Минобрнауки подготовили проект о внедрении новой системы образования

В Минобрнауки подготовили проект о внедрении новой системы образования - РИА Новости, 11.02.2025

В Минобрнауки подготовили проект о внедрении новой системы образования

Минобрнауки подготовило проект о внедрении новой системы образования в российских вузах, в феврале начинается его обсуждение, сообщил министр науки и высшего... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:11:00+03:00

2025-02-11T14:11:00+03:00

2025-02-11T14:19:00+03:00

общество

валерий фальков

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минобрнауки подготовило проект о внедрении новой системы образования в российских вузах, в феврале начинается его обсуждение, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. "Реализуя поставленные задачи, мы подготовили проект соответствующих изменений в закон об образовании, и уже в этом месяце начнется его общественное обсуждение", - сказал Фальков во время пленарного часа "О разработке стратегии развития образования в РФ" в Государственной Думе. Он отметил, что ключевые предлагаемые изменения в закон состоят в "отходе" от бакалавриата и получению более конкретной специализации для студентов. Вместо прежней системы планируется ввод единого уровня высшего образования, чтобы вуз готовил конкретного специалиста. Срок образования должен быть достаточным для завершенной подготовки специалистов. Для большинства ключевых специальностей - инженеров, врачей, педагогов - срок обучения будет в пределах пяти лет. Некоторые специальности будут требовать другое время для освоения, например, в сфере туризма и индустрии гостеприимства программа будет короче, а в особо сложных видах деятельности, как фундаментальная инженерия, длиннее. "В этом случае потребность в магистратуре резко сокращается, она становится уровнем получения специализированных углубленных знаний для тех, кто имеет практический опыт. Она будет сосредоточена в вузах и научных институтах, где для этого есть соответствующие кадры и учебно-материальная база", - уточнил министр. Фальков также обратил внимание, что аспирантура по новой модели образования из третьей ступени высшего образования станет отдельным видом профессионального образования, нацеленного на подготовку научно-исследовательских и научно-педагогических кадров.

https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

https://ria.ru/20241015/universitety-1977969807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование