https://ria.ru/20250211/mid-1998715981.html

МИД прокомментировал акцию Русского дома в Азербайджане

МИД прокомментировал акцию Русского дома в Азербайджане - РИА Новости, 11.02.2025

МИД прокомментировал акцию Русского дома в Азербайджане

Агитация якобы от Русского дома в Азербайджане выходить на митинги является целенаправленной и хорошо спланированной провокацией "в стиле операции под чужим... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:44:00+03:00

2025-02-11T19:44:00+03:00

2025-02-11T19:44:00+03:00

в мире

россия

азербайджан

баку

евгений примаков

снг

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Агитация якобы от Русского дома в Азербайджане выходить на митинги является целенаправленной и хорошо спланированной провокацией "в стиле операции под чужим флагом", заявили в МИД РФ. "Это фейк. Он рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам. Речь идет о целенаправленной и хорошо спланированной провокации в стиле операции под чужим флагом. Почерк знакомый и задача понятна – выставить российское федеральное агентство в неприглядном свете перед азербайджанской общественностью. Абсурд ситуации усугубляется обещанием денежного вознаграждения (специально в рублях, чтобы не было сомнений) участникам акции, использованием российских флагов, плакатов и даже национального костюма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства. В МИД России добавили, что авторы фейка хотят настроить граждан Азербайджана против России, разжечь межнациональную рознь и навязать "токсичность" всему связанному с РФ, подорвать российско-азербайджанское гуманитарное сотрудничество. "Призываем не поддаваться на подобные провокации, игнорировать очевидные фейки. Обращаем внимание на использованную методологию и инструментарий, которые хорошо знакомы по антироссийским кампаниям на пространстве СНГ и не только. Рекомендуем присмотреться к источникам подобных вбросов", - подчеркнули в российском дипведомстве. Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.

https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html

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азербайджан

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в мире, россия, азербайджан, баку, евгений примаков, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)