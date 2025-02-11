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Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара" - РИА Новости, 11.02.2025
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14:02 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/medal-1998618269.html
Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара"
Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара" - РИА Новости, 11.02.2025
Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара"
Глава ДНР Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара", региональная награда имеет форму равностороннего креста со сглаженными краями, по центру... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:02:00+03:00
2025-02-11T14:02:00+03:00
донецкая народная республика
угледар
украина
денис пушилин
георгий победоносец
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара", региональная награда имеет форму равностороннего креста со сглаженными краями, по центру размещено изображение Георгия Победоносца, поражающего крылатого змея. Об освобождении Угледара Минобороны России сообщило 3 октября 2024 года. "В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленным защитниками Донецкой Народной Республики при штурме и освобождении города Угледара от вооруженных формирований Украины... утвердить положение о медали "За освобождение Угледара", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте главы республики. Медалью награждаются участники боевых действий за освобождение города с 24 февраля 2022 года по 3 октября 2024 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Будут награждены также те, кто принимал участие в разминировании Угледара. Медаль изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму равностороннего креста со скругленными краями. На лицевой стороне в центре расположен круглый медальон, внутри которого размещается рельефное изображение всадника, поражающего копьем крылатого змея. На оборотной стороне по центру в овальном медальоне в четыре строки расположены рельефная надпись "Угледар освобожден 3 октября 2024 года" и порядковый номер медали. При помощи ушка и кольца она подвешена к пятиугольной колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой с продольными черными и серыми полосами.
https://ria.ru/20250203/putin-1997183686.html
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донецкая народная республика
угледар
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донецкая народная республика, угледар, украина, денис пушилин, георгий победоносец, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Угледар, Украина, Денис Пушилин, Георгий Победоносец, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара"

Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара" с Георгием Победоносцем

© Фото : Министерство промышленности и торговли ДНРМедаль "За освобождение Угледара"
Медаль За освобождение Угледара - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Министерство промышленности и торговли ДНР
Медаль "За освобождение Угледара"
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ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Угледара", региональная награда имеет форму равностороннего креста со сглаженными краями, по центру размещено изображение Георгия Победоносца, поражающего крылатого змея.
Об освобождении Угледара Минобороны России сообщило 3 октября 2024 года.
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"В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленным защитниками Донецкой Народной Республики при штурме и освобождении города Угледара от вооруженных формирований Украины... утвердить положение о медали "За освобождение Угледара", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте главы республики.
Медалью награждаются участники боевых действий за освобождение города с 24 февраля 2022 года по 3 октября 2024 года, а также организаторы и руководители боевых операций. Будут награждены также те, кто принимал участие в разминировании Угледара.
Медаль изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму равностороннего креста со скругленными краями. На лицевой стороне в центре расположен круглый медальон, внутри которого размещается рельефное изображение всадника, поражающего копьем крылатого змея. На оборотной стороне по центру в овальном медальоне в четыре строки расположены рельефная надпись "Угледар освобожден 3 октября 2024 года" и порядковый номер медали. При помощи ушка и кольца она подвешена к пятиугольной колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой с продольными черными и серыми полосами.
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Донецкая Народная РеспубликаУгледарУкраинаДенис ПушилинГеоргий ПобедоносецМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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