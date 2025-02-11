https://ria.ru/20250211/lolita-1998664075.html

Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата

Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата - РИА Новости, 11.02.2025

Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата

Певица Лолита позвала на свой концерт в Красноярске, который должен состояться во вторник вечером, депутата Елену Пензину, которая выступала за отмену концертов РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:17:00+03:00

2025-02-11T16:17:00+03:00

2025-02-11T16:17:00+03:00

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кемерово

новокузнецк

диана арбенина

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Певица Лолита позвала на свой концерт в Красноярске, который должен состояться во вторник вечером, депутата Елену Пензину, которая выступала за отмену концертов артистки. Ранее депутат выступила против проведения концертов Лолиты и Дианы Арбениной, которые по ее словам "хорошо известны своим отношением к СВО". "Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один", - написала она в своем Telegram-канале. Певица отметила, что выделит чиновнице лучшие места, чтобы та сама составила мнение о концерте. "Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую", - ответила Пензина на приглашение в своем Telegram-канале. В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее был отменен концерт в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва.

https://ria.ru/20250129/lolita-1996144985.html

https://ria.ru/20250211/lolita-1998544356.html

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россия, кемерово, новокузнецк, диана арбенина