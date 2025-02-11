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Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата - РИА Новости, 11.02.2025
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16:17 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/lolita-1998664075.html
Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата
Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата - РИА Новости, 11.02.2025
Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата
Певица Лолита позвала на свой концерт в Красноярске, который должен состояться во вторник вечером, депутата Елену Пензину, которая выступала за отмену концертов РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:17:00+03:00
2025-02-11T16:17:00+03:00
россия
кемерово
новокузнецк
диана арбенина
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Певица Лолита позвала на свой концерт в Красноярске, который должен состояться во вторник вечером, депутата Елену Пензину, которая выступала за отмену концертов артистки. Ранее депутат выступила против проведения концертов Лолиты и Дианы Арбениной, которые по ее словам "хорошо известны своим отношением к СВО". "Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один", - написала она в своем Telegram-канале. Певица отметила, что выделит чиновнице лучшие места, чтобы та сама составила мнение о концерте. "Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую", - ответила Пензина на приглашение в своем Telegram-канале. В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее был отменен концерт в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва.
https://ria.ru/20250129/lolita-1996144985.html
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россия, кемерово, новокузнецк, диана арбенина
Россия, Кемерово, Новокузнецк, Диана Арбенина
Лолита пригласила на концерт в Красноярске выступавшего против нее депутата

Лолита пригласила депутата Пензину на свой концерт в Красноярске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛолита Милявская
Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лолита Милявская. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Певица Лолита позвала на свой концерт в Красноярске, который должен состояться во вторник вечером, депутата Елену Пензину, которая выступала за отмену концертов артистки.
Ранее депутат выступила против проведения концертов Лолиты и Дианы Арбениной, которые по ее словам "хорошо известны своим отношением к СВО".
Лолита - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Лолита готовит обращение в Следственный Комитет
29 января, 16:30
«
"Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один", - написала она в своем Telegram-канале.
Певица отметила, что выделит чиновнице лучшие места, чтобы та сама составила мнение о концерте.
«
"Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую", - ответила Пензина на приглашение в своем Telegram-канале.
В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее был отменен концерт в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва.
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