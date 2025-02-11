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Лолита сообщила об отмене концерта в Томске - РИА Новости, 11.02.2025
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Шоубиз
 
09:35 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/lolita-1998544356.html
Лолита сообщила об отмене концерта в Томске
Лолита сообщила об отмене концерта в Томске - РИА Новости, 11.02.2025
Лолита сообщила об отмене концерта в Томске
Певица Лолита сообщила в своем Telegram-канале, что ее концерт в Томске, запланированный на 13 февраля, не состоится. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:35:00+03:00
2025-02-11T09:35:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Певица Лолита сообщила в своем Telegram-канале, что ее концерт в Томске, запланированный на 13 февраля, не состоится. "Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром", - говорит артистка на видео. По словам Лолиты, основанием для отмены стала неоплаченная аренда, хотя, как утверждает певица, все платежи были выполнены. Как сообщила артистка, в настоящее время она находится в Красноярске, где у нее во вторник вечером запланирован концерт. В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее был отменен концерт в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва.
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россия, кемерово, новокузнецк, томск, лолита милявская, новости культуры
Шоубиз, Россия, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Лолита Милявская, Новости культуры
Лолита сообщила об отмене концерта в Томске

Лолита сообщила об отмене концерта в Томске из-за неоплаченной аренды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийская певица Лолита Милявская
Российская певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская певица Лолита Милявская. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Певица Лолита сообщила в своем Telegram-канале, что ее концерт в Томске, запланированный на 13 февраля, не состоится.
«
"Из всех концертов на этот месяц февраль остался один – Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром", - говорит артистка на видео.
По словам Лолиты, основанием для отмены стала неоплаченная аренда, хотя, как утверждает певица, все платежи были выполнены.
Как сообщила артистка, в настоящее время она находится в Красноярске, где у нее во вторник вечером запланирован концерт.
В конце января Лолита рассказала РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов. Ранее был отменен концерт в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, а мероприятие в Новокузнецке было под угрозой срыва.
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ШоубизРоссияКемеровоНовокузнецкТомскЛолита МилявскаяНовости культуры
 
 
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