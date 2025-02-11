В Кузбассе начальника управления ЖКХ будут судить за халатность
В Кузбассе начальник управления ЖКХ пойдет под суд за халатность
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Начальник управления ЖКХ в Киселевске Кемеровской области, ответственный за отлов бездомных собак, пойдет под суд за халатность, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
Следствие установило, что начальник управления ЖКХ в силу своих должностных обязанностей курирует вопросы организации мероприятий по отлову беспризорных животных. С января по декабрь 2024 года в организацию неоднократно поступали обращения местных жителей и информация из правоохранительных органов о нападении безнадзорных собак.
"Несмотря на это, меры, направленные на осуществление контроля за деятельностью организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев, обвиняемым не были приняты, что привело к бесконтрольному, систематическому нападению агрессивных животных на жителей города", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что с января по февраль 2024 года отлов безнадзорных собак в городе не проводился вовсе, поскольку необходимые контракты не были заключены, что привело к неконтролируемому росту популяции бродячих собак и резкому увеличению фактов их нападения на местных жителей. В результате ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных животных от нападений собак пострадали 38 человек, 33 из которых - несовершеннолетние.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа. Он обвиняется в халатности при организации отлова безнадзорных животных (ч. 1 ст. 293 УК РФ)... Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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