https://ria.ru/20250211/kurskaya-1998623110.html

ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки

ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки - РИА Новости, 11.02.2025

ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 14 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:11:00+03:00

2025-02-11T14:11:00+03:00

2025-02-11T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 14 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа", - говорится в сообщении. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Писаревка и Юнаковка в Сумской области.

https://ria.ru/20250208/kursk-1998076447.html

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Ольга Фомченкова

курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность