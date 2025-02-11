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ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки - РИА Новости, 11.02.2025
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14:11 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kurskaya-1998623110.html
ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки
ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки - РИА Новости, 11.02.2025
ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 14 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:11:00+03:00
2025-02-11T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 14 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа", - говорится в сообщении. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Писаревка и Юнаковка в Сумской области.
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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России нанесли поражение 14 бригадам у курском приграничье за сутки

ВС РФ нанесли поражение 14 бригадам и 3 штурмовым полкам ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 14 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное Курской области, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Писаревка и Юнаковка в Сумской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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