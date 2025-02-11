Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:18 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kultura-1998554809.html
Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия
Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия - РИА Новости, 11.02.2025
Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры и российским регионам провести инвентаризацию объектов культурного наследия РФ, которые находятся в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:18:00+03:00
2025-02-11T10:18:00+03:00
культура
россия
михаил мишустин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579385383_0:237:3190:2031_1920x0_80_0_0_3df70739bccfe1c74bd37e216437bfa9.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры и российским регионам провести инвентаризацию объектов культурного наследия РФ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, до 1 июня 2026 года, сообщили в правительстве РФ. Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой сохранению объектов культурного наследия. "До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включённых в государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Отвечать за эту работу будет Минкультуры при участии регионов", - говорится в тексте поручений. Кроме того, Минкультуры, Минстрою, Минэкономразвития также при участии субъектов РФ поручено в течение пяти лет в полном объёме завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населённых пунктах, которые имеют статус исторических поселений. Как уточнили в кабмине, промежуточные доклады об итогах этой работы должны быть представлены до 1 декабря 2025, 2026, 2027 и 2028 годов соответственно. "Окончательно она должна быть завершена к 1 января 2030 года", - уточняется в тексте поручений. Кроме того, до 30 апреля предстоит разработать и внести проект федерального закона, предусматривающий наделение Минкультуры полномочиями по ценообразованию и нормированию в сфере сохранения объектов культурного наследия, ответственными назначены Минкультуры и Минстрой. "После этого Минкультуры должно будет подготовить и утвердить нормативы затрат на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение археологических работ, а также обеспечить мониторинг текущих цен на ресурсы, используемые при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия", - отметили в российском кабмине. По поручению президента в России разрабатывается программа сохранения объектов культурного наследия народов страны, рассчитанная на период 2025–2045 годов.
https://ria.ru/20240912/putin-1972374246.html
https://ria.ru/20250130/konkurs-1996510484.html
https://ria.ru/20241210/mishustin-1988408889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579385383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16d70771abba05bc79b2e56fb015a611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, новости культуры
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Правительство РФ, Новости культуры
Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия

Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия до 1 июня

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры и российским регионам провести инвентаризацию объектов культурного наследия РФ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, до 1 июня 2026 года, сообщили в правительстве РФ.
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой сохранению объектов культурного наследия.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин рассказал о программе реставрации объектов культурного наследия
12 сентября 2024, 19:30
"До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включённых в государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Отвечать за эту работу будет Минкультуры при участии регионов", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Минкультуры, Минстрою, Минэкономразвития также при участии субъектов РФ поручено в течение пяти лет в полном объёме завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населённых пунктах, которые имеют статус исторических поселений. Как уточнили в кабмине, промежуточные доклады об итогах этой работы должны быть представлены до 1 декабря 2025, 2026, 2027 и 2028 годов соответственно.
"Окончательно она должна быть завершена к 1 января 2030 года", - уточняется в тексте поручений.
Деревенские дома XIX века перевезенные из Архангельской области в туристическую деревню Мандроги в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Жители зарубежных стран приняли участие в конкурсе эссе о русском наследии
30 января, 23:58
Кроме того, до 30 апреля предстоит разработать и внести проект федерального закона, предусматривающий наделение Минкультуры полномочиями по ценообразованию и нормированию в сфере сохранения объектов культурного наследия, ответственными назначены Минкультуры и Минстрой.
"После этого Минкультуры должно будет подготовить и утвердить нормативы затрат на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение археологических работ, а также обеспечить мониторинг текущих цен на ресурсы, используемые при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия", - отметили в российском кабмине.
По поручению президента в России разрабатывается программа сохранения объектов культурного наследия народов страны, рассчитанная на период 2025–2045 годов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры
10 декабря 2024, 15:08
 
КультураРоссияМихаил МишустинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Правительство РФНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала