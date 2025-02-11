https://ria.ru/20250211/kultura-1998554809.html

Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия

Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия - РИА Новости, 11.02.2025

Мишустин поручил провести инвентаризацию объектов культурного наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры и российским регионам провести инвентаризацию объектов культурного наследия РФ, которые находятся в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:18:00+03:00

2025-02-11T10:18:00+03:00

2025-02-11T10:18:00+03:00

культура

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкультуры и российским регионам провести инвентаризацию объектов культурного наследия РФ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, до 1 июня 2026 года, сообщили в правительстве РФ. Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой сохранению объектов культурного наследия. "До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включённых в государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Отвечать за эту работу будет Минкультуры при участии регионов", - говорится в тексте поручений. Кроме того, Минкультуры, Минстрою, Минэкономразвития также при участии субъектов РФ поручено в течение пяти лет в полном объёме завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населённых пунктах, которые имеют статус исторических поселений. Как уточнили в кабмине, промежуточные доклады об итогах этой работы должны быть представлены до 1 декабря 2025, 2026, 2027 и 2028 годов соответственно. "Окончательно она должна быть завершена к 1 января 2030 года", - уточняется в тексте поручений. Кроме того, до 30 апреля предстоит разработать и внести проект федерального закона, предусматривающий наделение Минкультуры полномочиями по ценообразованию и нормированию в сфере сохранения объектов культурного наследия, ответственными назначены Минкультуры и Минстрой. "После этого Минкультуры должно будет подготовить и утвердить нормативы затрат на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение археологических работ, а также обеспечить мониторинг текущих цен на ресурсы, используемые при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия", - отметили в российском кабмине. По поручению президента в России разрабатывается программа сохранения объектов культурного наследия народов страны, рассчитанная на период 2025–2045 годов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, новости культуры