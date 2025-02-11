Как жарить креветки: 7 рецептов с чесноком, в соусе, в кляре, на гриле

МОСКВА — РИА Новости. Одним из самых популярных морепродуктов среди россиян являются креветки. Они обладают нежным вкусом и не добавят лишних калорий, прекрасно сочетаются с самыми разными продуктами и просты в приготовлении. К тому же в них содержится немало полезных веществ. Приготовить креветки можно разными способами, в том числе — пожарить. Вкусные и простые рецепты жареных креветок — в материале РИА Новости.

Какие креветки подходят для жарки

Оптимальный выбор для жарки на сковороде или гриле — это крупные виды креветок (например, королевские, аргентинские или тигровые). В процессе приготовления они не потеряют свою сочность, да и форму сохраняют лучше, чем небольшие.

Выбирая креветки, важно обращать внимание на их внешний вид: не стоит покупать морепродукты, которые приобрели желтоватый оттенок (это может свидетельствовать о неправильном хранении), а также покрытые толстым слоем льда (это может быть признаком того, что креветки неоднократно размораживали и замораживали вновь).

Виды креветок для жарки Вид Размер Время жарки (с каждой стороны) Лучший способ Королевские 15-25 см 3-5 минут С чесноком, на гриле Тигровые 25-30 см 4-5 минут На гриле, в соевом соусе Аргентинские 11-25 см 2-3 минуты С лимоном, в масле Ваннамей 9-15 см 2-3 минуты В кляре, в панировке Северные (атлантические) 5-12 см 1-2 минуты В соусе, для салатов

Свежие креветки необходимо готовить быстро, долго хранить их не стоит. Замороженные креветки также могут быть сырыми (в этом случае они серого или зеленого оттенков) или прошедшими термическую обработку (их цвет после этого меняется на красный или розовый). Свежие креветки жарятся на пару минут дольше.

Подготовка креветок к жарке

Если для блюда выбраны замороженные креветки, перед тем, как приступать к жарке, их необходимо правильно разморозить. Для этого их можно на ночь оставить в холодильнике либо поместить в подходящую емкость с холодной водой.

Использовать горячую воду не рекомендуется: высокая температура способна не лучшим образом повлиять на вкус креветок, к тому же в такой “ванне” они могут попросту начать вариться. После разморозки рекомендуется промыть и просушить креветки, чтобы при жарке на сковороду не попала лишняя влага.

Размороженные или охлажденные креветки перед жаркой при необходимости нужно почистить — убрать голову, панцирь. Некоторые для удобства оставляют панцирь только на хвосте, чтобы готовую креветку было удобнее держать в руках во время еды.

© iStock.com / Yackers1 Промытые креветки © iStock.com / Yackers1 Промытые креветки

Для того, чтобы придать будущему блюду особый оттенок вкуса, креветки можно предварительно замариновать.

“Креветки хорошо впитывают ароматы маринадов. Можно замариновать их перед жаркой в смеси оливкового масла, лимонного сока, чеснока и специй. Время маринования зависит от размера креветок и желаемого вкуса, обычно достаточно 15-30 мин”, — рассказывает шеф-повар Рамиль Мингазов.

Чистить креветки или жарить в панцире Вариант Плюсы Минусы Когда использовать В панцире Мясо получается более сочным, выглядят красиво Неудобно есть, так как во время чистки будут пачкаться руки Гриль, закуска к пиву Очищенные Удобно есть, готовятся на несколько минут быстрее Нужно внимательно следить, что не пересушить Салаты, паста, быстрые блюда С хвостиком Удобно держать во время еды, выглядят красиво на столе Хвостик несъедобен Канапе, фуршет

Обязательный этап подготовки креветок к жарке — удаление кишечной вены. Так называется прожилка темного (черного, серого, зеленоватого) цвета, которая располагается вдоль спины креветки от головы до хвоста. Содержащаяся в ней горечь может повлиять на вкус мяса.

Удалить такую вену достаточно просто, но потребует определенной сноровки. Для этого нужно аккуратно надрезать панцирь сырой креветки на спине и подцепить вену пальцами, зубочисткой или другим подручным “инструментом” и осторожно вытянуть наружу.

Базовые правила жарки креветок

Время приготовления креветок в каждом конкретном случае зависит от нескольких факторов: размер, наличие панциря (очищенные креветки приготовятся быстрее), насколько хорошо они были разморожены.

Жарить креветки рекомендуется на предварительно разогретой сковороде, выкладывая в один слой. При этом не стоит выставлять слишком сильный огонь: морепродукты лучше готовить на среднем.

Если креветок много, лучше разделить их на несколько партий, а не пытаться обжарить все одновременно (так будет сложно проследить, чтобы каждая дошла до идеального состояния и не пережарилась).

Признаки готовности: как понять, что креветки пожарились

Степень готовность креветок вполне можно понять по их внешнему виду.

“Готовность креветок легко определить визуально: они станут равномерно розового цвета и плотными на ощупь. Пережаривать креветки нельзя, они становятся жесткими и сухими”, — отмечает Рамиль Мингазов.

Рецепты жарки креветок: 7 способов

Существует множество разнообразных рецептов приготовления жареных креветок. Мы попросили наших экспертов поделиться несколькими простыми и популярными.

Классические жареные креветки с чесноком

(рецепт шеф-повара Рамиля Мингазова)

Время приготовления: 10 минут

Калорийность на порцию: 180 ккал

Белки: 25 г.

Жиры: 8 г.

Углеводы: 1 г.

Ингредиенты:

Очищенные креветки (лучше выбрать королевские или тигровые) - 300 г.;

Чеснок - 3 зубчика;

Оливковое масло - 2 ст.л.

Свежая петрушка или укроп - 2 веточки

Соль и перец - по вкусу

Приготовление:

Очистить креветки от панциря и хвостов, после чего промыть их в холодной водой и аккуратно обсушить бумажным полотенцем. Мелко нарезать чеснок, измельчить зелень. Разогреть оливковое масло на сковороде. На разогретую с маслом сковороду выложить подготовленные креветки, посолить их и поперчить. Обжаривать креветки примерно 3 минуты, пока они не станут розовыми и хрустящими снаружи. Посыпать готовое блюдо свежей зеленью и чесноком.

© iStock.com / MykolaSenyuk Жаренные креветки на сковороде © iStock.com / MykolaSenyuk Жаренные креветки на сковороде

Креветки жареные в соевом соусе

(рецепты бренд-шефа сети доставки роллов "Моккано" Вячеслава Кима)

Время приготовления: 7-10 минут

Калорийность (на 100 г.): 132 ккал

Белки: 22 г.

Жиры: 6 г.

Углеводы: 3 г.

Ингредиенты:

Креветки — 500 г

Чеснок — 2 зубчика (при желании это количество можно увеличить)

Мед — 1 ч.л.

Сливочное масло — 40 г

Соевый соус — 3 ст. ложки

Черный перец — по вкусу

Приготовление:

Разморозить выбранные креветки и тщательно убрать лишнюю влагу, подсушив их бумажным полотенцем. Нагреть сковороду на среднем огне. Мелко порезать чеснок и обжарить его на разогретой сковороде и на среднем огне в течение 15-20 секунд. Выложить в ту же сковороду креветки, обжарить их до розового цвета (примерно 1-2 минуты). Добавить соевый соус и мед, перемешать. В таком соусе готовить креветки еще примерно 2-3 минуты, пока соус слегка не загустеет.

© Flickr / Naotake Murayama Если уж не в Эль-Тахин, то ради креветок точно стоит приехать © Flickr / Naotake Murayama Если уж не в Эль-Тахин, то ради креветок точно стоит приехать

Креветки жареные в сливочном соусе

Время приготовления: 8 минут

Калорийность: 168 ккал.

Белки: 17 г.

Жиры: 11 г.

Углеводы: 3 г.

Ингредиенты:

Креветки — 300 г

Сливочное масло — 20 г

Сливки (20% жирности) — 120 мл

Чеснок — 1–2 зубчика

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Размороженные и подготовленные креветки просушить бумажным полотенцем. Нагреть сковороду на сильном огне и выложить на нее сливочное масло. Обжарить чеснок в течение 15-20 секунд. Выложить креветки и обжарить в течение 2 минут, пока не приобретут розовый цвет. Уменьшить огонь под сковородой и влить теплые сливки. Тушить примерно 4–5 минут, пока соус не начнет густеть. Посолить и поперчить по вкусу.

© Dzmitry Skazau Креветки со сливками на сковороде © Dzmitry Skazau Креветки со сливками на сковороде

Креветки в кляре (темпура)

Время приготовления: 10-15 минут

Калорийность: 190 ккал.

Белки: 18 г.

Жиры: 15 г.

Углеводы: 10 г.

Ингредиенты:

Креветки — 300 г

Яйцо — 1 шт

Мука — 80 г

Холодная вода — 80 мл

Соль — по вкусу

Подсолнечное масло (для жарки) — 300–400 мл.

Приготовление:

Креветки разморозить и просушить. В отдельной емкости смешать яйцо и холодную воду. Всыпать туда же муку и тщательно перемешать, чтобы готовый кляр получился неоднородным. Разогрейте на сковороде масло. Каждую креветку обмакнуть в приготовленный кляр и опустить в масло. Оно должно полностью покрывать креветку. Жарить 2-3 минуты до появления корочки. Выложить готовое блюдо на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Креветки на гриле (или в гриль-сковороде)

(рецепты Степана Галустова, бренд-шефа сети кафе “Sample coffee”)

Время приготовления: до 10 минут (без учета маринования)

Калорийность: 130 ккал

Белки: 15 г.

Жиры: 7 г.

Углеводы: 1 г.

Ингредиенты:

Креветки - 300 г.

Оливковое масло - 3 ст.л.

Лимон - 1 шт.

Соль, смесь перцев - по вкусу.

Приготовление:

Креветки обработать, очистить и убрать кишечную вену. Сделать небольшой надрез на спинке, чтобы они лучше пропитались маринадом. Замариновать креветки в оливковом масле, специях и соке свежего лимона. Подождать примерно 20-30 минут. Обжарить маринованные креветки на разогретом гриле до готовности (готовые креветки должны приобрести золотистый цвет).

Креветки в панировке

Время приготовления: 15 минут

Калорийность: 220 ккал

Белки: 20 г.

Жиры: 14 г.

Углеводы: 14 г.

Ингредиенты:

Креветки - 500 г.

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука пшеничная - 150 г.

Панировочные сухари - 150 г.

Подсолнечное масло - 300 мл.

Соль и черный перец - по вкусу

Приготовление:

Обработать и очистить креветки, подсушить бумажным полотенцем. Яйцо взбить с добавлением соли и перца. Просеять муку через мелкое сито. Приступить к панировке креветок. Для этого каждую необходимо сначала обвалять в муке, после чего обмакнуть в яйце и следом - в панировочных сухарях. Обжаривать до готовности в сковороде с большим количеством масла.

Креветки жареные с лимоном и сливочным маслом

(рецепт шеф-повара Рамиля Мингазова)

Время приготовления: 8-10 минут

Калорийность: 134 ккал

Белки: 17 г.

Жиры: 6 г.

Углеводы: 1 г.

Ингредиенты:

Очищенные креветки — 300 г

Сливочное масло — 30 г

Свежий лимон — половина

Свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшая горсть

Черный свежемолотый перец, соль — по вкусу

Приготовление:

Выдавить сок из половины лимона, смешать со свежими креветками и отставить на 5 минут. Растопить сливочное масло на сковородке. Аккуратно обжарить креветки на среднем огне около 3-4 минут до красивой окраски. Посолить, поперчить блюдо, подавать со свежей зеленью.

© Pixabay / AmalsGrafiska Креветки © Pixabay / AmalsGrafiska Креветки

Таблица времени жарки креветок

Время приготовления различных видов креветок зависит в первую очередь от их размера. Ниже приведено примерное время жарки, однако ориентироваться нужно в первую очередь на внешний вид и цвет.

Сколько жарить разные виды креветок Вид креветок Размер Состояние Время жарки (с каждой стороны) Королевские Крупные Сырые очищенные 2-3 минуты Королевские Крупные Сырые в панцире 3-5 минут Королевские Крупные Варено-мороженые примерно 60 секунд Тигровые Очень крупные Сырые в панцире 5-6 минут Аргентинские Средние Сырые очищенные 2-3 минуты Северные Мелкие Сырые 1-2 минуты Ваннамей Средние В кляре 3-4 минуты

КБЖУ жареных креветок

Даже жареные креветки сохраняют большую часть своих полезных свойств: в них много витаминов и минералов, это прекрасный источник белка, а калорий в них относительно немного (особенно если не злоупотреблять маслом в процессе приготовления и не подавать креветки с жирными соусами).

КБЖУ разных способов жарки (на 100 г) Способ приготовления Калории Белки Жиры Углеводы Классика (с чесноком) 120 ккал 17 г 5 г 0,6 г В соевом соусе 132 ккал 22 г 6 г 3 г В сливочном соусе 168 ккал 17 г 11 г 3 г В кляре (темпура) 190 ккал 18 г 15 г 10 г На гриле (без масла) 130 ккал 15 г 7 г 1 г В панировке (фритюр) 220 ккал 20 г 14 г 14 г С маслом и лимоном 134 ккал 17 г 6 г 1 г

В среднем калорийность жареных креветок — от 110 до 200 килокалорий на сто граммов. Для сравнения аналогичное количество вареных креветок составляет менее ста килокалорий, при этом в них сохраняется примерно 20 граммов белка и до 1 грамма жира.

Ольга Дворецкая, нутрициолог и член Российской организации диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии:

« “Креветки являются отличным источником белка, витаминов группы В (особенно В12), минералов (особенно фосфор, цинк, кальций, калий, селен, йод). При этом в них практически нет жира и углеводов, что подходит под разные диетологические цели. Однако, чтобы сохранить все эти свойства, нужно отдавать предпочтения определенным видам жарки. Так, легкое обжаривание в разных соусах сохраняет полезные свойства креветок и не вредит здоровью. А вот жарка в панировке или в кляре существенно увеличивает содержание насыщенных и транс-жиров и "быстрых" углеводов. Такой тип приготовления существенно снижает полезность креветок и при частом употреблении несет вред для организма”.

С чем подавать жареные креветки и лучшие сочетания

Жареные креветки можно не только приготовить различными способами, но и подавать в сочетании с разнообразными продуктами. Они способны играть роль и основного блюда, и выступать в качестве одного из ингредиентов для салата или рагу, а также стать основой разных закусок.

“Главный принцип — сочетать с жиром, сложными углеводами и клетчаткой. Это могут быть любые свежие овощи (по вкусу) с добавлением оливкового масла, к которым добавляются приготовленные креветки в соусе и бурый нешлифованный рис. Второй вариант - овощное рагу с креветками (красный лук, морковь, болгарский перец) в сочетании с цельнозерновыми макаронами. Также можно приготовить салат: для этого необходимо взять айсберг/ романо, креветки без соуса, чеснок, пармезан, оливковое масло, крутоны из цельнозернового хлеба, соль/перец по вкусу. Для увеличения питательности в такой салат можно добавить еще немного киноа или риса”, — говорит Ольга Дворецкая.

В свою очередь, бренд-шеф сети кафе “Sample coffee” Степан Галустов рекомендует готовить и подавать креветки с ароматными травами (розмарин, тимьян). Кроме того, прекрасно раскрывает и дополняет вкус креветок чеснок, сливочные соусы также отлично сочетаются с креветками.

© Pexels/ROMAN ODINTSOV Компания друзей ест креветки © Pexels/ROMAN ODINTSOV Компания друзей ест креветки

Ответы на часто задаваемые вопросы

Мы собрали ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся приготовления креветок на сковороде.

Нужно ли размораживать креветки перед жаркой?

Замороженные креветки многие эксперты рекомендуют разморозить перед тем, как приступать к приготовлению. В противном случае образуется много воды, и креветки будут скорее вариться, а не жариться. К тому же очищенные и размороженные креветки лучше пропитываются специями или маринадом.

Размораживать эти морепродукты можно не только в холодильнике, но и при помощи холодной воды. Достаточно залить нужное количество креветок в емкости и оставить на несколько часов. После этого обсушить и приступать к жарке по выбранному рецепту.

Можно ли жарить варено-мороженые креветки?

Да, варено-мороженый продукт, уже прошедший перед заморозкой тепловую обработку, также можно поджарить перед подачей на стол или, например, добавлением в салат. Но время жарки при этом заметно сокращается и занимает буквально пару минут (без панциря).

Сколько жарить королевские креветки?

Если для жарки были выбраны креветки в панцире, то для их приготовления потребуется до 10 минут. Очищенные нужно обжарить буквально по две минуты с каждой стороны.

Что делать, если креветки жесткие?

Если после жарки креветки получились жесткими, причина может быть как в более долгой, чем необходимо, термической обработке, так и в качестве исходного продукта. Вернуть сочность уже обжаренным креветкам вряд ли получится, но можно измельчить их и добавить, например, в соус или использовать в качестве ингредиента для салата.

Нужно ли чистить креветки перед жаркой?

Многие рецепты предусматривают использование очищенных креветок, но нередко (например, для крупных видов) панцирь можно оставить для того, чтобы мясо получилось более сочным. Очищенные креветки лучше впитывают любые специи, но и обжарка в панцире придает их мясу особый аромат.

Можно ли жарить креветки без масла?

Приготовить вкусные креветки вполне можно и без использования масла, но при этом они могут получиться чуть менее сочными. Сковорода при этом должна быть хорошо разогретой, а за самими креветками стоит внимательно следить, чтобы они не “перешли”.

Какое масло лучше для жарки креветок?

Для приготовления креветок прекрасно подходят как различные виды растительных масел (не только подсолнечное, но и оливковое, например), так и сливочное масло (придает морепродуктам характерный вкус). Но важно помнить, что на сливочном выше риск того, что креветки подгорят.

“Для легкой обжарки подойдут растительные масла, но только рафинированные, - отмечает Ольга Дворецкая. - Нерафинированные растительные масла для жарки не используются. Но по законам о питании, для жарки следует выбирать только животные жиры: у них самая высокая температура дымления. Самые популярные представители: топленое масло, масло Гхи”.

Нужно ли солить креветки перед жаркой?

Перед приготовлением креветки можно посолить или приправить специями, а также замариновать, чтобы придать им особый вкус. Соль также можно добавить при разморозке креветок в воде (примерно пару столовых ложек на литр). Это сделает креветки более сочными, но перед обжаркой морепродукты стоит промыть.

Можно ли жарить креветки в панцире?

Креветки можно готовить как очищенными, так и в панцире: считается, что так их мясо остается более сочным, а при использовании специй (пусть большая их часть и остается на панцире) пропитывается характерным ароматом. Но жарить креветки в панцире необходимо дольше, чем очищенные.

Как жарить аргентинские креветки?

Аргентинские креветки - один из видов диких креветок, которые отличаются средним размером (до 20-25 сантиметров). Приготовить их можно различными способами (запечь, сварить или обжарить на сковороде). Обжаренные креветки получаются очень вкусными, в процессе можно использовать различные специи, травы или соусы. Такие креветки можно жарить как в панцире, так и без.

Можно ли жарить мелкие креветки?

На сковороде можно жарить даже креветки небольшого размера, но при этом внимательно следить за временем, чтобы они не стали слишком жесткими.

Что делать, если креветки прилипли к сковороде?

В процессе жарки креветки могут прилипать к сковороде по различным причинам. Это и дефекты покрытия посуды, и недостаточно прогретая поверхность сковороды, и добавление сахара в маринад или соус, которым покрыты креветки.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, стоит добавлять при жарке достаточное количество масла, готовить креветки небольшими порциями (чтобы можно было контролировать их готовность) и регулярно переворачивать.

Можно ли повторно жарить креветки?

Повторно жарить креветки допускается, но при этом важно не пережаривать (иначе мясо станет слишком жестким). Не рекомендуется повторная обжарка варено-мороженого продукта, так как перед первой жаркой он уже прошел термическую обработку.

Как жарить креветки, чтобы они не сворачивались?

Когда креветки жарят на сковороде, их форма меняется и они начинают сворачиваться (при этом креветки небольшого размера могут сворачиваться плотнее, чем крупные экземпляры). Для того, чтобы это предотвратить, уже подготовленную к обжарке креветку можно перевернуть на спину и сделать несколько неглубоких поперечных надрезов на “брюшке”. После такой процедуры креветка уже не будет скручиваться столь плотно.