https://ria.ru/20250211/krasnojarsk-1998533143.html

В красноярской многоэтажке загорелась квартира

В красноярской многоэтажке загорелась квартира - РИА Новости, 11.02.2025

В красноярской многоэтажке загорелась квартира

Квартира загорелась в Красноярске на 12 этаже многоэтажного дома на площади 25 "квадратов", сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе одного ребенка,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:11:00+03:00

2025-02-11T08:11:00+03:00

2025-02-11T08:19:00+03:00

происшествия

жилье

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 11 фев – РИА Новости. Квартира загорелась в Красноярске на 12 этаже многоэтажного дома на площади 25 "квадратов", сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС. "На площади 25 квадратных метров, с огнем боролись 16 человек личного состава и три единицы техники. Были спасены три человека, включая одного ребенка", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, пожар еще не потушен, спасатели продолжают работать на месте происшествия. Кроме того, пока неизвестно откуда были спасены люди – из горящего помещения или из соседних квартир.

https://ria.ru/20250203/minipig-1997055745.html

красноярск

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происшествия, жилье, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)