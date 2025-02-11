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В красноярской многоэтажке загорелась квартира - РИА Новости, 11.02.2025
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08:11 11.02.2025 (обновлено: 08:19 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/krasnojarsk-1998533143.html
В красноярской многоэтажке загорелась квартира
В красноярской многоэтажке загорелась квартира - РИА Новости, 11.02.2025
В красноярской многоэтажке загорелась квартира
Квартира загорелась в Красноярске на 12 этаже многоэтажного дома на площади 25 "квадратов", сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе одного ребенка,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:11:00+03:00
2025-02-11T08:19:00+03:00
происшествия
жилье
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 11 фев – РИА Новости. Квартира загорелась в Красноярске на 12 этаже многоэтажного дома на площади 25 "квадратов", сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС. "На площади 25 квадратных метров, с огнем боролись 16 человек личного состава и три единицы техники. Были спасены три человека, включая одного ребенка", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, пожар еще не потушен, спасатели продолжают работать на месте происшествия. Кроме того, пока неизвестно откуда были спасены люди – из горящего помещения или из соседних квартир.
https://ria.ru/20250203/minipig-1997055745.html
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происшествия, жилье, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В красноярской многоэтажке загорелась квартира

Квартира горит в многоэтажке в Красноярске, спасены 3 человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 фев – РИА Новости. Квартира загорелась в Красноярске на 12 этаже многоэтажного дома на площади 25 "квадратов", сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе одного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.
"На площади 25 квадратных метров, с огнем боролись 16 человек личного состава и три единицы техники. Были спасены три человека, включая одного ребенка", - сказал собеседник агентства.
По словам собеседника, пожар еще не потушен, спасатели продолжают работать на месте происшествия. Кроме того, пока неизвестно откуда были спасены люди – из горящего помещения или из соседних квартир.
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ПроисшествияЖильеКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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