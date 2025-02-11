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В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 11.02.2025
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08:25 11.02.2025 (обновлено: 11:01 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/kostroma-1998534408.html
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 11.02.2025
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Костроме, еще двое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:25:00+03:00
2025-02-11T11:01:00+03:00
происшествия
жилье
россия
кострома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Костроме, еще двое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Костроме. На улице Свердлова загорелся 8-квартирный жилой дом на 64 "квадратах". Госпитализированы 42-летний мужчина и 2-летний ребенок. При тушении обнаружены два тела. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и пять автоцистерн МЧС России.
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происшествия, жилье, россия, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Кострома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме

При пожаре в жилом доме в Костроме погибли два человека, двое госпитализированы

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Костроме
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Костроме - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Костроме
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Костроме, еще двое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Костроме. На улице Свердлова загорелся 8-квартирный жилой дом на 64 "квадратах". Госпитализированы 42-летний мужчина и 2-летний ребенок. При тушении обнаружены два тела. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и пять автоцистерн МЧС России.
Место пожара в квартире девятиэтажного дома в Ярославле. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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19 января, 21:58
 
ПроисшествияЖильеРоссияКостромаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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