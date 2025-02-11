https://ria.ru/20250211/kostroma-1998534408.html

В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 11.02.2025

В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Костроме, еще двое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:25:00+03:00

2025-02-11T08:25:00+03:00

2025-02-11T11:01:00+03:00

происшествия

жилье

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кострома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Костроме, еще двое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Костроме. На улице Свердлова загорелся 8-квартирный жилой дом на 64 "квадратах". Госпитализированы 42-летний мужчина и 2-летний ребенок. При тушении обнаружены два тела. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и пять автоцистерн МЧС России.

https://ria.ru/20250119/pozhar-1994519309.html

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2025

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происшествия, жилье, россия, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)