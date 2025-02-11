https://ria.ru/20250211/kostroma-1998534408.html
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 11.02.2025
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Костроме, еще двое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:25:00+03:00
2025-02-11T08:25:00+03:00
2025-02-11T11:01:00+03:00
происшествия
жилье
россия
кострома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998565362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e6dbbc7dff5c6c7738393ae51a43f9ea.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Костроме, еще двое госпитализированы, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Костроме. На улице Свердлова загорелся 8-квартирный жилой дом на 64 "квадратах". Госпитализированы 42-летний мужчина и 2-летний ребенок. При тушении обнаружены два тела. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и пять автоцистерн МЧС России.
https://ria.ru/20250119/pozhar-1994519309.html
россия
кострома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998565362_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e6788a3da64fa7fadd83ce60a9f6e5ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Кострома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Костроме два человека погибли при пожаре в жилом доме
При пожаре в жилом доме в Костроме погибли два человека, двое госпитализированы