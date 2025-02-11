Вайдель не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС
ZDF: cопредседатель АдГ Вайдель заявила, что не исключает коалиции с ХДС/ХСС
© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в качестве младшего партнера после выборов, но решение зависит от христианских демократов.
"Мы готовы протянуть руку. Решение на стороне Союза", - заявила Вайдель в передаче второго немецкого телеканала ZDF.
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При этом она сомневается, что кандидат от ХДС Фридрих Мерц, став канцлером, откажется от так называемой стратегии "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней.
"И это идет во вред нашей стране, поскольку в результате политический поворот будет невозможен", - заявила Вайдель.
По её мнению, ХДС/ХСС не удастся провести изменения в миграционной политике страны в сотрудничестве с социал-демократами или партией "Зелёные".
"Ему удастся это сделать только с "Альтернативой для Германии". И моя рука протянута, можно вступить в переговоры... Да, мы бы тоже были рады быть младшим партнером. Разумеется. Но это, очевидно, решение Союза", - заявила кандидат от правой партии.
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По мнению Вайдель, её партия получит на грядущих выборах около 20% голосов. На выборах в бундестаг в 2021 году "Альтернатива для Германии" набрала 10,3% голосов.
"Я думаю, около 20%. Это очень хороший результат. Если больше, это было бы прекрасно. Если честно, желательно было бы получить 25% мест в бундестаге, поскольку тогда мы одни могли бы инициировать следственные комиссии. Мы бы запустили следственную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса, следственную комиссию по подрыву "Северного потока", - сказала сопредседатель АдГ.
Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
Согласно последнему опросу института INSA, правая партия "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с 22% поддержки, наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с поддержкой в 15,5%.
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