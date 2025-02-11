https://ria.ru/20250211/koalitsiya-1998573380.html

Вайдель не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС

Вайдель не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС - РИА Новости, 11.02.2025

Вайдель не исключила коалиции АдГ с ХДС/ХСС

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:27:00+03:00

2025-02-11T11:27:00+03:00

2025-02-11T11:27:00+03:00

в мире

алиса вайдель

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

северный поток

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в качестве младшего партнера после выборов, но решение зависит от христианских демократов. "Мы готовы протянуть руку. Решение на стороне Союза", - заявила Вайдель в передаче второго немецкого телеканала ZDF. При этом она сомневается, что кандидат от ХДС Фридрих Мерц, став канцлером, откажется от так называемой стратегии "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. "И это идет во вред нашей стране, поскольку в результате политический поворот будет невозможен", - заявила Вайдель. По её мнению, ХДС/ХСС не удастся провести изменения в миграционной политике страны в сотрудничестве с социал-демократами или партией "Зелёные". "Ему удастся это сделать только с "Альтернативой для Германии". И моя рука протянута, можно вступить в переговоры... Да, мы бы тоже были рады быть младшим партнером. Разумеется. Но это, очевидно, решение Союза", - заявила кандидат от правой партии. По мнению Вайдель, её партия получит на грядущих выборах около 20% голосов. На выборах в бундестаг в 2021 году "Альтернатива для Германии" набрала 10,3% голосов. "Я думаю, около 20%. Это очень хороший результат. Если больше, это было бы прекрасно. Если честно, желательно было бы получить 25% мест в бундестаге, поскольку тогда мы одни могли бы инициировать следственные комиссии. Мы бы запустили следственную комиссию по борьбе с пандемией коронавируса, следственную комиссию по подрыву "Северного потока", - сказала сопредседатель АдГ. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, правая партия "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с 22% поддержки, наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с поддержкой в 15,5%.

https://ria.ru/20241223/vaydel-1990752534.html

https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html

https://ria.ru/20241207/kantsler-1987880199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, алиса вайдель, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, северный поток