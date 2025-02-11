Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга
Группа морспасслужбы начала обследование танкера Koala в порту Усть-Луга
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Читать ria.ru в
ВМОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, в порту Усть-Луга, сообщили в Минтрансе РФ.
"Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala в порту Усть-Луга... На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки - для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность", - говорится в сообщении.
Также специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега, заключили в Минтрансе.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что разлив груза либо утечки нефтепродуктов отсутствуют.