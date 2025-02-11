https://ria.ru/20250211/koala-1998642038.html

Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга

Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга - РИА Новости, 11.02.2025

Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга

ВМОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:06:00+03:00

2025-02-11T15:06:00+03:00

2025-02-11T15:10:00+03:00

усть-луга

россия

происшествия

мурманск

александр дрозденко

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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ВМОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, в порту Усть-Луга, сообщили в Минтрансе РФ."Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala в порту Усть-Луга... На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки - для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность", - говорится в сообщении.Также специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега, заключили в Минтрансе.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что разлив груза либо утечки нефтепродуктов отсутствуют.

https://ria.ru/20250210/tanker-1998496765.html

https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html

усть-луга

россия

мурманск

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усть-луга, россия, происшествия, мурманск, александр дрозденко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)