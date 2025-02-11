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Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга - РИА Новости, 11.02.2025
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15:06 11.02.2025 (обновлено: 15:10 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/koala-1998642038.html
Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга
Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга - РИА Новости, 11.02.2025
Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга
ВМОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:06:00+03:00
2025-02-11T15:10:00+03:00
усть-луга
россия
происшествия
мурманск
александр дрозденко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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ВМОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, в порту Усть-Луга, сообщили в Минтрансе РФ."Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala в порту Усть-Луга... На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки - для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность", - говорится в сообщении.Также специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега, заключили в Минтрансе.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что разлив груза либо утечки нефтепродуктов отсутствуют.
https://ria.ru/20250210/tanker-1998496765.html
https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html
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усть-луга, россия, происшествия, мурманск, александр дрозденко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Усть-Луга, Россия, Происшествия, Мурманск, Александр Дрозденко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Группа морспасслужбы начала обследование танкера в порту Усть-Луга

Группа морспасслужбы начала обследование танкера Koala в порту Усть-Луга

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
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ВМОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, в порту Усть-Луга, сообщили в Минтрансе РФ.
"Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера Koala в порту Усть-Луга... На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки - для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность", - говорится в сообщении.
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Также специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега, заключили в Минтрансе.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что разлив груза либо утечки нефтепродуктов отсутствуют.
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Усть-ЛугаРоссияПроисшествияМурманскАлександр ДрозденкоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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