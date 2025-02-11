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Нижегородская область запустила конкурс современного искусства "Хохлома" - РИА Новости, 11.02.2025
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Нижегородская область
 
13:47 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/khokhloma-1998614908.html
Нижегородская область запустила конкурс современного искусства "Хохлома"
Нижегородская область запустила конкурс современного искусства "Хохлома" - РИА Новости, 11.02.2025
Нижегородская область запустила конкурс современного искусства "Хохлома"
Нижегородская область запустила первый Всероссийский конкурс современного искусства и дизайна "Хохлома", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:47:00+03:00
2025-02-11T13:47:00+03:00
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Нижегородская область запустила первый Всероссийский конкурс современного искусства и дизайна "Хохлома", сообщает пресс-служба правительства региона. В конкурсе будут состязаться различные творческие проекты, преподносящие хохломскую роспись не как кустарную технику, а как национальное достояние. "Нижегородская область – центр народных художественных промыслов России, и для нас важно, чтобы наш "культурный код" сохранялся и был востребованным у современного потребителя. Конкурс позволит не просто оценить творчество участников, но и увидеть, как может быть интерпретирован промысел в совершенно нетипичные для него формы - такие как музыка, игра или анимация. Совместно с лидерами индустрии современного искусства мы определим победителей и реализуем лучшие проекты. Наша главная цель – переосмыслить хохлому, подчеркнув её художественную ценность и роль в национальной культуре", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией "Хохлома" при поддержке правительства Нижегородской области. Призовой фонд составляет 3 миллиона рублей. Конкурс включает 8 номинаций: мода, текстиль, анимация, графика, музыка, паблик арт-объект, игра и мебель. Жюри проанализирует полученные работы и выберет трех победителей в каждой из номинаций. Призовой фонд будет равномерно поделен среди всех призеров. К реализации будут рекомендованы по одной работе из каждой номинации, их определит попечительский совет конкурса. "С каждым годом в нижегородский регион приезжает все больше туристов, которые с удовольствием знакомятся с нашей историей и культурой. Для того, чтобы продвигать туристический потенциал Нижегородской области, мы проводим различные фестивали и форумы, организовываем премии, конкурсы. Стремимся к тому, чтобы гости активнее выбирали для поездок места традиционного бытования народных художественных промыслов, это одно из важных направлений нашей работы в рамках нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", – приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева. Прием заявок стартовал 11 февраля на сайте https://contest.khokhloma.com/ и продлится до 20 мая включительно. Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, зарегистрированные на территории страны. Итоги состязания подведут в конце июня. Хохломская роспись появилась более 365 лет назад в Семёновском округе Нижегородской области. Расцвет её популярности пришёлся на вторую половину XIX века. Сейчас предметы хохломского промысла выпускаются на фабрике "Хохломская роспись", которая занимается сохранением народного промысла и производством традиционной продукции с 1960 года. В декабре 2023 года она была передана в ведение правительства Нижегородской области. Для развития промысла была создана АНО "Хохлома", которая под одноимённым брендом реализует проекты, нацеленные на продвижение хохломской росписи в разных сферах общественной жизни.
https://ria.ru/20250207/obem-1997932601.html
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глеб никитин, нижегородская область, россия
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия

Нижегородская область запустила конкурс современного искусства "Хохлома"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Нижегородская область запустила первый Всероссийский конкурс современного искусства и дизайна "Хохлома", сообщает пресс-служба правительства региона.
В конкурсе будут состязаться различные творческие проекты, преподносящие хохломскую роспись не как кустарную технику, а как национальное достояние.
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"Нижегородская область – центр народных художественных промыслов России, и для нас важно, чтобы наш "культурный код" сохранялся и был востребованным у современного потребителя. Конкурс позволит не просто оценить творчество участников, но и увидеть, как может быть интерпретирован промысел в совершенно нетипичные для него формы - такие как музыка, игра или анимация. Совместно с лидерами индустрии современного искусства мы определим победителей и реализуем лучшие проекты. Наша главная цель – переосмыслить хохлому, подчеркнув её художественную ценность и роль в национальной культуре", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией "Хохлома" при поддержке правительства Нижегородской области. Призовой фонд составляет 3 миллиона рублей. Конкурс включает 8 номинаций: мода, текстиль, анимация, графика, музыка, паблик арт-объект, игра и мебель. Жюри проанализирует полученные работы и выберет трех победителей в каждой из номинаций. Призовой фонд будет равномерно поделен среди всех призеров. К реализации будут рекомендованы по одной работе из каждой номинации, их определит попечительский совет конкурса.
"С каждым годом в нижегородский регион приезжает все больше туристов, которые с удовольствием знакомятся с нашей историей и культурой. Для того, чтобы продвигать туристический потенциал Нижегородской области, мы проводим различные фестивали и форумы, организовываем премии, конкурсы. Стремимся к тому, чтобы гости активнее выбирали для поездок места традиционного бытования народных художественных промыслов, это одно из важных направлений нашей работы в рамках нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", – приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.
Прием заявок стартовал 11 февраля на сайте https://contest.khokhloma.com/ и продлится до 20 мая включительно. Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, зарегистрированные на территории страны. Итоги состязания подведут в конце июня.
Хохломская роспись появилась более 365 лет назад в Семёновском округе Нижегородской области. Расцвет её популярности пришёлся на вторую половину XIX века. Сейчас предметы хохломского промысла выпускаются на фабрике "Хохломская роспись", которая занимается сохранением народного промысла и производством традиционной продукции с 1960 года. В декабре 2023 года она была передана в ведение правительства Нижегородской области. Для развития промысла была создана АНО "Хохлома", которая под одноимённым брендом реализует проекты, нацеленные на продвижение хохломской росписи в разных сферах общественной жизни.
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