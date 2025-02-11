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Россия нацелена на освобождение пленников ХАМАС - РИА Новости, 11.02.2025
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16:40 11.02.2025 (обновлено: 20:40 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/khamas-1998669996.html
Россия нацелена на освобождение пленников ХАМАС
Россия нацелена на освобождение пленников ХАМАС - РИА Новости, 11.02.2025
Россия нацелена на освобождение пленников ХАМАС
Россия нацелена на продолжение усилий по освобождению пленников ХАМАС, в том числе гражданина РФ Александра Труфанова, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:40:00+03:00
2025-02-11T20:40:00+03:00
в мире
израиль
россия
ближний восток
михаил богданов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия нацелена на продолжение усилий по освобождению пленников ХАМАС, в том числе гражданина РФ Александра Труфанова, сообщил МИД РФ. Во вторник замгендиректора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шахар посетила МИД РФ и обсудила с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Михаилом Богдановым ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе соглашение между Израилем и ХАМАС. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в зоне палестино-израильского конфликта. Основное внимание уделено ходу реализации соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. С российской стороны подтверждена нацеленность на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение остающихся в анклаве лиц, включая гражданина России Александра Труфанова", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Также были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских многоплановых связей, включая поддержание активного политического диалога. Позже в МИД РФ сообщили о встрече замгендиректора МИД Израиля с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым."Состоялся развернутый обмен мнениями по региональным и международным вопросам, находящимся на рассмотрении СБ и ГА ООН, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в зоне арабо-израильского конфликта, с акцентом на деятельность профильных структур ООН, имеющих соответствующие политический, гуманитарный и миротворческий мандаты", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам переговоров.Елена Труфанова, ее мать Ирина Татти, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20241007/gaza-1976776287.html
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в мире, израиль, россия, ближний восток, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Россия нацелена на освобождение пленников ХАМАС

Россия нацелена на освобождение гражданина РФ Труфанова из плена ХАМАС

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия нацелена на продолжение усилий по освобождению пленников ХАМАС, в том числе гражданина РФ Александра Труфанова, сообщил МИД РФ.
Во вторник замгендиректора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шахар посетила МИД РФ и обсудила с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Михаилом Богдановым ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе соглашение между Израилем и ХАМАС.
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"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в зоне палестино-израильского конфликта. Основное внимание уделено ходу реализации соглашения между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. С российской стороны подтверждена нацеленность на продолжение энергичных усилий, направленных на скорейшее освобождение остающихся в анклаве лиц, включая гражданина России Александра Труфанова", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Также были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских многоплановых связей, включая поддержание активного политического диалога.
Позже в МИД РФ сообщили о встрече замгендиректора МИД Израиля с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым.
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"Состоялся развернутый обмен мнениями по региональным и международным вопросам, находящимся на рассмотрении СБ и ГА ООН, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в зоне арабо-израильского конфликта, с акцентом на деятельность профильных структур ООН, имеющих соответствующие политический, гуманитарный и миротворческий мандаты", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам переговоров.
Елена Труфанова, ее мать Ирина Татти, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были угнаны более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елена, Ирина и Сафир были освобождены в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа. Их освобождение во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны. Александр до сих пор остается в заложниках.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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