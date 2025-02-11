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На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника - РИА Новости, 11.02.2025
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05:46 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/kamchatka-1998526548.html
На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника
На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника - РИА Новости, 11.02.2025
На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника
Спасатели на Камчатке сняли с остановившейся кресельной канатной дороги на горе Морозная 19 горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:46:00+03:00
2025-02-11T05:46:00+03:00
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев – РИА Новости. Спасатели на Камчатке сняли с остановившейся кресельной канатной дороги на горе Морозная 19 горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба правительства края. "У нас произошел инцидент на горе Морозная. Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели. Сейчас сотрудники вовлечены в работу по выяснению причины поломки кресельного подъемника", – говорится в сообщении. Администрация горнолыжного комплекса предоставила эвакуированным теплое помещение и горячий чай. Операция по снятию людей с канатной дороги заняла около полутора часов. О сроках возобновления работы подъемника будет сообщено дополнительно. Данная канатная дорога на горе Морозная является единственной кресельной канатной дорогой на Камчатке. Она была введена в строй в 2015 году.
https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html
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камчатка
Камчатка
На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника

Спасатели на Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев – РИА Новости. Спасатели на Камчатке сняли с остановившейся кресельной канатной дороги на горе Морозная 19 горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба правительства края.
"У нас произошел инцидент на горе Морозная. Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели. Сейчас сотрудники вовлечены в работу по выяснению причины поломки кресельного подъемника", – говорится в сообщении.
Администрация горнолыжного комплекса предоставила эвакуированным теплое помещение и горячий чай. Операция по снятию людей с канатной дороги заняла около полутора часов. О сроках возобновления работы подъемника будет сообщено дополнительно.
Данная канатная дорога на горе Морозная является единственной кресельной канатной дорогой на Камчатке. Она была введена в строй в 2015 году.
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