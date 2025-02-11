https://ria.ru/20250211/kamchatka-1998526548.html

На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника

На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника - РИА Новости, 11.02.2025

На Камчатке сняли около 20 лыжников с остановившегося подъемника

Спасатели на Камчатке сняли с остановившейся кресельной канатной дороги на горе Морозная 19 горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:46:00+03:00

2025-02-11T05:46:00+03:00

2025-02-11T05:46:00+03:00

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826453067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a83b525ee06cb22cb97be9677c2efcd.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев – РИА Новости. Спасатели на Камчатке сняли с остановившейся кресельной канатной дороги на горе Морозная 19 горнолыжников и сноубордистов, сообщает пресс-служба правительства края. "У нас произошел инцидент на горе Морозная. Остановился кресельный подъемник, существующая неисправность не позволила нам продолжить его эксплуатацию. На креслах находились 19 человек, были вызваны спасатели. Сейчас сотрудники вовлечены в работу по выяснению причины поломки кресельного подъемника", – говорится в сообщении. Администрация горнолыжного комплекса предоставила эвакуированным теплое помещение и горячий чай. Операция по снятию людей с канатной дороги заняла около полутора часов. О сроках возобновления работы подъемника будет сообщено дополнительно. Данная канатная дорога на горе Морозная является единственной кресельной канатной дорогой на Камчатке. Она была введена в строй в 2015 году.

https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка