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Каллас назвала условие для переговоров по Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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14:55 11.02.2025 (обновлено: 16:14 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/kallas-1998639151.html
Каллас назвала условие для переговоров по Украине
Каллас назвала условие для переговоров по Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Каллас назвала условие для переговоров по Украине
Соглашения по украинскому конфликту невозможны без участия Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:55:00+03:00
2025-02-11T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Соглашения по украинскому конфликту невозможны без участия Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Этот конфликт происходит в Европе. Речь идет об Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС", — сказала она.Ранее, 3 февраля, Каллас заявила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву, он должен увеличить ее. По ее данным, ЕС предоставил Украине поддержку на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов военной помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, европа, украина, кайя каллас, евросоюз, россия, сергей лавров, нато
В мире, Европа, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Каллас назвала условие для переговоров по Украине

Каллас заявила, что соглашение по Украине без участия Европы невозможно

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Соглашения по украинскому конфликту невозможны без участия Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Этот конфликт происходит в Европе. Речь идет об Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС", — сказала она.
Ранее, 3 февраля, Каллас заявила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву, он должен увеличить ее. По ее данным, ЕС предоставил Украине поддержку на 134 миллиарда евро, включая почти 50 миллиардов военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку
08:00
 
В миреЕвропаУкраинаКайя КалласЕвросоюзРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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