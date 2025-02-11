https://ria.ru/20250211/irlandija-1998643357.html

В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения

В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения - РИА Новости, 11.02.2025

В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения

Несколько школ в графстве Клэр в Ирландии были вынуждены закрыться после поступившей угрозы о нападении, которая оказалась ложной, сообщает во вторник газета... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:10:00+03:00

2025-02-11T15:10:00+03:00

2025-02-11T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Несколько школ в графстве Клэр в Ирландии были вынуждены закрыться после поступившей угрозы о нападении, которая оказалась ложной, сообщает во вторник газета Irish Mirror со ссылкой на правоохранителей. "Сегодня утром некоторые школы в (графстве - ред.) Клэр были закрыты из-за предполагаемой угрозы в их адрес", - говорится в материале. Как пишет издание, утром в полицию поступило сообщение, что в несколько школ было разослано письмо с угрозами. В электронном письме отправитель, указав свое имя, сообщил, что собирается осуществить "одно из самых масштабных нападений в истории Ирландии". Отправитель письма утверждал, что разместил огнестрельное оружие вокруг школ, указанных в сообщении, пишет издание. По словам полиции, правоохранители пришли к выводу, что угроза была ложной, однако расследование продолжается.

https://ria.ru/20241220/horvatija-1990406133.html

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