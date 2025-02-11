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В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения - РИА Новости, 11.02.2025
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15:10 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/irlandija-1998643357.html
В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения
В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения - РИА Новости, 11.02.2025
В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения
Несколько школ в графстве Клэр в Ирландии были вынуждены закрыться после поступившей угрозы о нападении, которая оказалась ложной, сообщает во вторник газета... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:10:00+03:00
2025-02-11T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Несколько школ в графстве Клэр в Ирландии были вынуждены закрыться после поступившей угрозы о нападении, которая оказалась ложной, сообщает во вторник газета Irish Mirror со ссылкой на правоохранителей. "Сегодня утром некоторые школы в (графстве - ред.) Клэр были закрыты из-за предполагаемой угрозы в их адрес", - говорится в материале. Как пишет издание, утром в полицию поступило сообщение, что в несколько школ было разослано письмо с угрозами. В электронном письме отправитель, указав свое имя, сообщил, что собирается осуществить "одно из самых масштабных нападений в истории Ирландии". Отправитель письма утверждал, что разместил огнестрельное оружие вокруг школ, указанных в сообщении, пишет издание. По словам полиции, правоохранители пришли к выводу, что угроза была ложной, однако расследование продолжается.
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в мире, ирландия
В мире, Ирландия
В Ирландии закрыли школы после угрозы нападения

Несколько школ в Ирландии закрылись после поступившей угрозы нападения

© Fotolia / Martin MullenФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Fotolia / Martin Mullen
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Несколько школ в графстве Клэр в Ирландии были вынуждены закрыться после поступившей угрозы о нападении, которая оказалась ложной, сообщает во вторник газета Irish Mirror со ссылкой на правоохранителей.
"Сегодня утром некоторые школы в (графстве - ред.) Клэр были закрыты из-за предполагаемой угрозы в их адрес", - говорится в материале.
Как пишет издание, утром в полицию поступило сообщение, что в несколько школ было разослано письмо с угрозами. В электронном письме отправитель, указав свое имя, сообщил, что собирается осуществить "одно из самых масштабных нападений в истории Ирландии". Отправитель письма утверждал, что разместил огнестрельное оружие вокруг школ, указанных в сообщении, пишет издание.
По словам полиции, правоохранители пришли к выводу, что угроза была ложной, однако расследование продолжается.
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