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Матвиенко заявила о новых законодательных инициативах по демографии
Матвиенко заявила о новых законодательных инициативах по демографии - РИА Новости, 11.02.2025
Матвиенко заявила о новых законодательных инициативах по демографии
В сфере демографии нужны новые законодательные инициативы, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем Госдумы... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:45:00+03:00
2025-02-11T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В сфере демографии нужны новые законодательные инициативы, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Главы палат российского парламента обсудили законодательную повестку на весеннюю сессию. "Мы обменялись мнениями по главному нашему вызову, демографии, поскольку я являюсь председателем совета (Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики). У нас очень схожие подходы, общие взгляды, что нужно новое видение решения этой проблемы, и здесь нам тоже придётся плотно взаимодействовать, естественно, готовить предложения, готовить новые законодательные инициативы", - сказала политик. Матвиенко поблагодарила Володина за эту встречу, "очень конструктивную и содержательную".
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россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Матвиенко заявила о новых законодательных инициативах по демографии
Матвиенко: в сфере демографии необходимы новые законодательные инициативы