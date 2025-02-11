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Матвиенко заявила о новых законодательных инициативах по демографии

Матвиенко заявила о новых законодательных инициативах по демографии - РИА Новости, 11.02.2025

Матвиенко заявила о новых законодательных инициативах по демографии

В сфере демографии нужны новые законодательные инициативы, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем Госдумы... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:45:00+03:00

2025-02-11T13:45:00+03:00

2025-02-11T13:54:00+03:00

россия

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В сфере демографии нужны новые законодательные инициативы, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Главы палат российского парламента обсудили законодательную повестку на весеннюю сессию. "Мы обменялись мнениями по главному нашему вызову, демографии, поскольку я являюсь председателем совета (Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики). У нас очень схожие подходы, общие взгляды, что нужно новое видение решения этой проблемы, и здесь нам тоже придётся плотно взаимодействовать, естественно, готовить предложения, готовить новые законодательные инициативы", - сказала политик. Матвиенко поблагодарила Володина за эту встречу, "очень конструктивную и содержательную".

https://ria.ru/20241124/matvienko-1985409787.html

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россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, общество