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В ГД предложили обязать полицию сообщать водителям об эвакуации автомобиля - РИА Новости, 11.02.2025
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09:56 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/gosduma-1998550042.html
В ГД предложили обязать полицию сообщать водителям об эвакуации автомобиля
В ГД предложили обязать полицию сообщать водителям об эвакуации автомобиля - РИА Новости, 11.02.2025
В ГД предложили обязать полицию сообщать водителям об эвакуации автомобиля
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращения в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию с... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:56:00+03:00
2025-02-11T09:56:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращения в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию с предложением обязать сотрудников полиции информировать водителей об эвакуации автомобиля при помощи сообщений на "Госуслугах". Ранее в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" появилась опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация. Там же можно сообщить водителю об эвакуации автомобиля. "Дополнительно направлю письмо в МВД России и МАДИ Москвы, в связи с появившейся опцией. Для того, чтобы сотрудники полиции в рамках поручения руководства, которые принимают решение об эвакуации, используя данный сервис, тоже могли информировать", - сказал Нилов РИА Новости. Парламентарий также призвал водителей и пешеходов использовать функцию сообщения об эвакуации автомобиля. "Сегодня вы помогли, завтра помогут вам. Напоминаю, что эвакуация это - обеспечительная мера, это не наказание. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф, а эвакуация - это процедура устранения правонарушения. Многие раньше размещали на стекле автовизитки, чтобы прохожие могли позвонить и водитель мог вовремя прийти и машину забрать", - отметил депутат. Он также сообщил, что законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией в настоящее время находится на заключении в правительстве РФ. "Теперь это является дополнительным аргументом принимать наш законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией. Чтобы информация о предстоящей эвакуации была доступна, было определено время - 10 минут, в течение которого водитель должен появиться и машину переставить. В противном случае эвакуация будет полностью законна", - заключил Нилов.
https://ria.ru/20250127/doverennost-1875550789.html
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общество, россия, ярослав нилов
Общество, Россия, Ярослав Нилов
В ГД предложили обязать полицию сообщать водителям об эвакуации автомобиля

Депутат Нилов предложил обязать полицию сообщать водителям об эвакуации авто

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" на Крымском валу в Москве
Дорожные знаки Остановка запрещена и Работает эвакуатор на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" на Крымском валу в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращения в МВД России и Московскую административную дорожную инспекцию с предложением обязать сотрудников полиции информировать водителей об эвакуации автомобиля при помощи сообщений на "Госуслугах".
Ранее в приложениях "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" появилась опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля, например, если машина неудачно припаркована или шумит сигнализация. Там же можно сообщить водителю об эвакуации автомобиля.
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"Дополнительно направлю письмо в МВД России и МАДИ Москвы, в связи с появившейся опцией. Для того, чтобы сотрудники полиции в рамках поручения руководства, которые принимают решение об эвакуации, используя данный сервис, тоже могли информировать", - сказал Нилов РИА Новости.
Парламентарий также призвал водителей и пешеходов использовать функцию сообщения об эвакуации автомобиля.
"Сегодня вы помогли, завтра помогут вам. Напоминаю, что эвакуация это - обеспечительная мера, это не наказание. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф, а эвакуация - это процедура устранения правонарушения. Многие раньше размещали на стекле автовизитки, чтобы прохожие могли позвонить и водитель мог вовремя прийти и машину забрать", - отметил депутат.
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Он также сообщил, что законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией в настоящее время находится на заключении в правительстве РФ.
"Теперь это является дополнительным аргументом принимать наш законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией. Чтобы информация о предстоящей эвакуации была доступна, было определено время - 10 минут, в течение которого водитель должен появиться и машину переставить. В противном случае эвакуация будет полностью законна", - заключил Нилов.
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