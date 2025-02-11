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В Гамбурге скоростной поезд столкнулся с грузовиком
В Гамбурге скоростной поезд столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 11.02.2025
В Гамбурге скоростной поезд столкнулся с грузовиком
В Гамбурге скоростной поезд ICE столкнулся с грузовиком, 12 человек пострадали, пассажиры эвакуированы, сообщают местные спасатели в соцсети X. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:15:00+03:00
2025-02-11T19:15:00+03:00
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. В Гамбурге скоростной поезд ICE столкнулся с грузовиком, 12 человек пострадали, пассажиры эвакуированы, сообщают местные спасатели в соцсети X. "В Рённебурге (район в Гамбурге - ред.) произошло столкновение автомобиля и поезда дальнего следования", - сообщает пожарная служба Гамбурга на своей странице. По предварительным данным, при столкновении поезда ICE, следовавшего из нижнесаксонского района Машен, и седельного автопоезда пострадали 12 человек, двое – тяжело. Полиция сообщает, в свою очередь, об эвакуации свыше 200 пассажиров поезда. Отмечается, что грузовик перевозил железнодорожные рельсы.
https://ria.ru/20241103/berlin-1981683513.html
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в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
В Гамбурге скоростной поезд столкнулся с грузовиком
Пожарная служба Гамбурга: при столкновении поезда с грузовиком пострадали люди