Кандидат в канцлеры Германии обвинил Шольца в росте популярности правых
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц обвинил Шольца в росте популярности правой партии
© AP Photo / Michael SohnКандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц обвинил политику действующего канцлера Олафа Шольца в росте популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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"Самое серьезное бремя, которое мы выносим из этого легислатурного периода, это тот факт, что возможно, эта фракция (АдГ - ред.) практически удвоится в результате грядущих выборов", - заявил Мерц в ходе дебатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.
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По словам Мерца, на прошлых выборах "АдГ" получили около 10% голосов, а теперь, согласно опросам, они получат около 20%.
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"Господин федеральный канцлер, это не из-за оппозиции. Это результат вашей правительственной политики СДПГ, "Зеленых" и "Свободной демократической партии", что такое может произойти на выборах", - сказал кандидат от ХДС.
По его словам, если после выборов правительство и парламентское большинство не смогут противостоять текущим вызовам, перед лицом которых оказалась Германия, то рост популярности правых продолжится.
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"Это ответственность всех демократических партий политического центра, ваша в том числе", - сказал Мерц, обращаясь к Шольцу.
Кандидат от ХДС вновь подчеркнул, что его партия не рассматривает никакое сотрудничество с "АдГ" и намерена придерживаться этой позиции.
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Олаф Шольц в свою очередь обвинил партию Мерца в нарушении "табу, согласно которому демократы в наших парламентах никогда не образуют общего большинства с крайне правыми", указывая на голосование по инициативе ХДС об ужесточении миграционной политики, которая была принята бундестагом в том числе благодаря голосам "АдГ".
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"Граждане теперь знают, что если Фридрих Мерц находит компромисс между демократами слишком трудным, то он делает общее дело с правыми силами... Со мной в качестве канцлера и с моей партией центр останется сильным в Германии. И самое главное - мы никогда не будем иметь общих дел с крайне правыми", - сказал Шольц.
Мерц в свою очередь обвинил Шольца в том, что тот создает "пугало" из якобы сотрудничества ХДС и "АдГ", чтобы люди испытывали страх.
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Ранее сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что не исключает коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в качестве младшего партнера после выборов, но решение зависит от христианских демократов.
Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
Согласно последнему опросу института INSA, правая партия "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с 22% поддержки, наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с поддержкой в 15,5%.