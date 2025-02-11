Кандидат в канцлеры Германии не рассчитывает на возврат к российскому газу
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал развивать отрасль переработки СПГ из США
© AP Photo / Michael SohnКандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не рассчитывает на возврат к импорту российского газа в обозримом будущем, вместо этого стране необходимо развивать отрасль для переработки СПГ из США.
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"Мы должны построить как минимум 50 газовых электростанций", - сказал он в интервью журналу Economist.
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По его словам, возвращения к российскому газу "в обозримом будущем" не будет, но он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Также Мерц рассматривает возможность строительства новых ядерных реакторов взамен отключенных при текущем правительстве и не подлежащих повторному запуску.
На вопрос о мирном разрешении украинского конфликта политик допустил отправку миротворческих войск на Украину в качестве "варианта", возможного только после "надёжного прекращения огня".
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"Страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть потенциальным членом НАТО", - отметил он в контексте гарантий безопасности, которых требует Киев. В то же время политик признал, что в конечном итоге хотел бы видеть "Украину как мирную страну в НАТО".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
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