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Кандидат в канцлеры Германии не рассчитывает на возврат к российскому газу - РИА Новости, 11.02.2025
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14:53 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/germaniya-1998637273.html
Кандидат в канцлеры Германии не рассчитывает на возврат к российскому газу
Кандидат в канцлеры Германии не рассчитывает на возврат к российскому газу - РИА Новости, 11.02.2025
Кандидат в канцлеры Германии не рассчитывает на возврат к российскому газу
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не рассчитывает на возврат к импорту... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:53:00+03:00
2025-02-11T14:53:00+03:00
россия
украина
германия
фридрих мерц
дмитрий песков
владимир путин
хдс/хсс
нато
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не рассчитывает на возврат к импорту российского газа в обозримом будущем, вместо этого стране необходимо развивать отрасль для переработки СПГ из США. "Мы должны построить как минимум 50 газовых электростанций", - сказал он в интервью журналу Economist. По его словам, возвращения к российскому газу "в обозримом будущем" не будет, но он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Также Мерц рассматривает возможность строительства новых ядерных реакторов взамен отключенных при текущем правительстве и не подлежащих повторному запуску. На вопрос о мирном разрешении украинского конфликта политик допустил отправку миротворческих войск на Украину в качестве "варианта", возможного только после "надёжного прекращения огня". "Страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть потенциальным членом НАТО", - отметил он в контексте гарантий безопасности, которых требует Киев. В то же время политик признал, что в конечном итоге хотел бы видеть "Украину как мирную страну в НАТО". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
https://ria.ru/20241212/merkel-1988733015.html
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россия, украина, германия, фридрих мерц, дмитрий песков, владимир путин, хдс/хсс, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ХДС/ХСС, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Кандидат в канцлеры Германии не рассчитывает на возврат к российскому газу

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал развивать отрасль переработки СПГ из США

© AP Photo / Michael SohnКандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не рассчитывает на возврат к импорту российского газа в обозримом будущем, вместо этого стране необходимо развивать отрасль для переработки СПГ из США.
«
"Мы должны построить как минимум 50 газовых электростанций", - сказал он в интервью журналу Economist.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Немецкий политик прокомментировал заявление Меркель о российском газе
12 декабря 2024, 07:43
По его словам, возвращения к российскому газу "в обозримом будущем" не будет, но он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Также Мерц рассматривает возможность строительства новых ядерных реакторов взамен отключенных при текущем правительстве и не подлежащих повторному запуску.
На вопрос о мирном разрешении украинского конфликта политик допустил отправку миротворческих войск на Украину в качестве "варианта", возможного только после "надёжного прекращения огня".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В СДПГ обвинили Мерца в непостоянстве позиции по поставкам Taurus Киеву
26 декабря 2024, 18:01
«
"Страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть потенциальным членом НАТО", - отметил он в контексте гарантий безопасности, которых требует Киев. В то же время политик признал, что в конечном итоге хотел бы видеть "Украину как мирную страну в НАТО".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
13:12
Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Меркель сделала дерзкое заявление о российском газе
6 февраля, 20:44
 
РоссияУкраинаГерманияФридрих МерцДмитрий ПесковВладимир ПутинХДС/ХССНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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