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В Германии призвали не принимать ответные меры на пошлины со стороны США - РИА Новости, 11.02.2025
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13:13 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/germaniya-1998604551.html
В Германии призвали не принимать ответные меры на пошлины со стороны США
В Германии призвали не принимать ответные меры на пошлины со стороны США - РИА Новости, 11.02.2025
В Германии призвали не принимать ответные меры на пошлины со стороны США
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выступила против ответных мер на введение торговых... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:13:00+03:00
2025-02-11T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выступила против ответных мер на введение торговых пошлин в отношении ЕС американским президентом Дональдом Трампом, нужно сесть за стол переговоров. Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. "Нет, пошлины наносят коллективный ущерб. Пошлины и тарифы наносят ущерб экономикам. Когда страна говорит о пошлинах и тарифах, это означает, что она хочет защитить свою собственную промышленность, которая неконкурентоспособна и непроизводительна", - заявила Вайдель в передаче второго немецкого телеканала ZDF. По мнению Вайдель, Трамп является "типичным специалистом по заключению сделок". "Он входит с базовой позицией, чтобы договориться о компромиссе. Но прежде всего он хочет, чтобы его оппонент двигался. Он хотел бы иметь подвижки и в переговорах", - сказала кандидат от "АдГ". По словам Вайдель, если бы она стала канцлером, она бы прежде всего села за стол переговоров с США, чтобы обсудить пошлины. Она заявила, что её партия способна к диалогу, а также имеет хорошие отношения как с Западом, так и Востоком. "Я рада, что мы как партия обладаем хорошей способностью к диалогу. Как с обеими сверхдержавами, так и с Китаем", - заявила Вайдель. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, правая партия "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с 22% поддержки, наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с поддержкой в 15,5%.
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сша, восток, алиса вайдель, дональд трамп, олаф шольц, хдс/хсс, евросоюз, в мире
США, Восток, Алиса Вайдель, Дональд Трамп, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Евросоюз, В мире
В Германии призвали не принимать ответные меры на пошлины со стороны США

Вайдель призвала не принимать ответные меры на пошлины со стороны США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выступила против ответных мер на введение торговых пошлин в отношении ЕС американским президентом Дональдом Трампом, нужно сесть за стол переговоров.
Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.
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"Нет, пошлины наносят коллективный ущерб. Пошлины и тарифы наносят ущерб экономикам. Когда страна говорит о пошлинах и тарифах, это означает, что она хочет защитить свою собственную промышленность, которая неконкурентоспособна и непроизводительна", - заявила Вайдель в передаче второго немецкого телеканала ZDF.
По мнению Вайдель, Трамп является "типичным специалистом по заключению сделок".
"Он входит с базовой позицией, чтобы договориться о компромиссе. Но прежде всего он хочет, чтобы его оппонент двигался. Он хотел бы иметь подвижки и в переговорах", - сказала кандидат от "АдГ".
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По словам Вайдель, если бы она стала канцлером, она бы прежде всего села за стол переговоров с США, чтобы обсудить пошлины.
Она заявила, что её партия способна к диалогу, а также имеет хорошие отношения как с Западом, так и Востоком. "Я рада, что мы как партия обладаем хорошей способностью к диалогу. Как с обеими сверхдержавами, так и с Китаем", - заявила Вайдель.
Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.
Согласно последнему опросу института INSA, правая партия "Альтернатива для Германии" находится на втором месте с 22% поддержки, наиболее популярной политической силой с рейтингом в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с поддержкой в 15,5%.
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СШАВостокАлиса ВайдельДональд ТрампОлаф ШольцХДС/ХССЕвросоюзВ мире
 
 
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