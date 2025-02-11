https://ria.ru/20250211/fitso-1998602869.html

Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию

Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию - РИА Новости, 11.02.2025

Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию

Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:12:00+03:00

2025-02-11T13:12:00+03:00

2025-02-11T13:12:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. "Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Издание Dennik N ранее со ссылкой на главу словацкой SPP Войтеха Ференца сообщило, что "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для этой компании через "Турецкий поток". По словам Ференца, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом", как уточнялось, действует до 2034 года. Газ "Газпрома" поступает в Словакию транзитом через несколько стран – проходит по газопроводу "Турецкий поток" в Турцию, откуда перенаправляется через Болгарию, Сербию и Венгрию. В прошлом году Словакия получала российский газ транзитом через Украину. Однако с истечением соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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