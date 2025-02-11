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Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию - РИА Новости, 11.02.2025
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13:12 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/fitso-1998602869.html
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию - РИА Новости, 11.02.2025
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию
Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:12:00+03:00
2025-02-11T13:12:00+03:00
экономика
цены на нефть
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. "Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Издание Dennik N ранее со ссылкой на главу словацкой SPP Войтеха Ференца сообщило, что "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для этой компании через "Турецкий поток". По словам Ференца, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом", как уточнялось, действует до 2034 года. Газ "Газпрома" поступает в Словакию транзитом через несколько стран – проходит по газопроводу "Турецкий поток" в Турцию, откуда перенаправляется через Болгарию, Сербию и Венгрию. В прошлом году Словакия получала российский газ транзитом через Украину. Однако с истечением соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, цены на нефть, словакия, россия, турция, роберт фицо, газпром, facebook, нафтогаз украины, турецкий поток, в мире
Экономика, Цены на нефть, Словакия, Россия, Турция, Роберт Фицо, Газпром, Facebook, Нафтогаз Украины, Турецкий поток, В мире
Фицо рассказал о возобновлении поставок газа из России в Словакию

Фицо: поставки газа в Словакию возобновлены благодаря усилиям Москвы и Анкары

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Логотип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Возобновление поставок газа из России в Словакию стало возможно благодаря усилиям Москвы и Анкары, заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.
"Российский газ начинает поступать в Словакию через "Турецкий поток", и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Издание Dennik N ранее со ссылкой на главу словацкой SPP Войтеха Ференца сообщило, что "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для этой компании через "Турецкий поток". По словам Ференца, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом", как уточнялось, действует до 2034 года.
Газ "Газпрома" поступает в Словакию транзитом через несколько стран – проходит по газопроводу "Турецкий поток" в Турцию, откуда перенаправляется через Болгарию, Сербию и Венгрию.
В прошлом году Словакия получала российский газ транзитом через Украину. Однако с истечением соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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6 февраля, 11:56
 
ЭкономикаЦены на нефтьСловакияРоссияТурцияРоберт ФицоГазпромFacebookНафтогаз УкраиныТурецкий потокВ мире
 
 
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