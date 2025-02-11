https://ria.ru/20250211/finljandija-1998577220.html

В Финляндии полиция расследует полеты беспилотников у порохового завода

В Финляндии полиция расследует полеты беспилотников у порохового завода - РИА Новости, 11.02.2025

В Финляндии полиция расследует полеты беспилотников у порохового завода

Полиция Финляндии расследует несанкционированные полеты беспилотников вблизи завода по производству пороха, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:41:00+03:00

2025-02-11T11:41:00+03:00

2025-02-11T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Полиция Финляндии расследует несанкционированные полеты беспилотников вблизи завода по производству пороха, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей. "Полиция расследует несколько возможных несанкционированных полетов беспилотников на пороховом заводе Nammo в Вихтавуори (Центральная Финляндия - ред.)", - говорится в материале. Как сообщил Yle комиссар по уголовным делами из Центральной криминальной полиции Юсси Луото, правоохранители зафиксировали несколько случаев полетов беспилотников в районе завода Nammo или в непосредственной близости от него. Территория завода и его окрестности являются бесполетной зоной, уточняет Yle. Расследование находится на начальном этапе, в связи с чем полиция не приводит подробности инцидентов, говорится в материале. По данным Yle, полеты дронов были зафиксированы в январе и в начале февраля.

https://ria.ru/20250129/veschestvo-1996033818.html

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