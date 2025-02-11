"Рейган во всем признался": почему Меньшову не сразу дали "Оскар"
Афиша фильма "Москва слезам не верит"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ровно 45 лет назад состоялась премьера великой кинокартины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Этот фильм завоевал не только сердца десятков миллионов зрителей в СССР и по всему миру, но и приглянулся членам Американской киноакадемии. И даже история с получением "Оскара", как и создание фильма, была очень-очень непростой.
Фильм со сложной судьбой
Судьба фильма "Москва слезам не верит", ставшего визитной карточкой мэтра Владимира Меньшова, была непростой. Получив сценарий о судьбе трех провинциалок, приехавших завоевывать Москву, Катерины, Антонины и Людмилы, режиссер поначалу отнесся к нему прохладно. Однако момент, в котором одна из героинь заводит будильник, ложится спать, а просыпается лишь спустя 20 лет, его крайне заинтриговал.
В конце концов он взялся за этот фильм со скромным по тем временам бюджетом: около 550 тысяч рублей.
© Студия "Мосфильм"Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
© Студия "Мосфильм"
Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
Первый показ фильма состоялся в декабре 1979 года в кинотеатре "Звездный", а уже в феврале его стали транслировать по телевизору. Неожиданно для режиссера, он получил шквал критики от своих коллег.
"Да такую дешевку каждый из нас может снять одной левой", — критиковали режиссера в павильонах киностудии "Мосфильм". В газетах яростно критиковали кино, называя его "упадническим по духу".
Худсовет "Мосфильма" предъявил Меньшову целую кучу претензий, большинство из которых касались якобы чрезмерно откровенных сцен.
© Студия "Мосфильм"Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
© Студия "Мосфильм"
Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов, 1979 год
По слухам, фильм спас приватный показ руководству КПСС. Брежневу картина понравилась, а оспаривать мнение столь маститого кинокритика уже никто не осмеливался.
Рейган был впечатлен
Так совпало, что о получении фильмом "Оскара" (церемония прошла 31 марта) сообщили в советских новостях 1 апреля 1981 года. Многие, в том числе сам режиссер, решили, что это розыгрыш. Однако всё было взаправду. Фильм, который критиковали в Советском Союзе, понравился зарубежному зрителю, особенно в США, где сюжет картины довольно точно перекликается с феноменом "американской мечты".
Афиша фильма "Москва слезам не верит"
Афиша фильма "Москва слезам не верит"
История главной героини попала в десятку. Из обычной "лимитчицы" она превратилась в директора крупного предприятия и нашла свое "женское счастье" в лице доброго и обаятельного Гоши.
Мелодраму восемь раз пересмотрел американский президент Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачевым – "чтобы понять загадочную русскую душу". Но безуспешно.
© РИА Новости / Леонид Палладин | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Министров СССР Николай Рыжков и президент США Рональд Рейган во время торжественного обеда в честь американских гостей в Грановитой палате Московского Кремля, 1988 год
Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков и президент США Рональд Рейган во время торжественного обеда в честь американских гостей в Грановитой палате Московского Кремля, 1988 год
"Самое забавное, что посмотрев наш хит, Рональд Рейган позже признавался... что так ничего о загадочной русской душе и не понял", - рассказывал потом сам Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Статуэтку забрал "агент КГБ"
По словам самого режиссера престижная голливудская награда ничего ему кроме проблем не принесла.
"Этот Оскар ничего мне не дал, проблем лишь прибавил", — говорил он о заветной статуэтке
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРежиссер Владимир Меньшов на киновечере "Москва слезам не верила, а верила любви..."
Режиссер Владимир Меньшов на киновечере "Москва слезам не верила, а верила любви..."
Меньшова даже не выпустили из СССР на вручение "Оскара". Поводом стали два доноса от "коллег по цеху".
В первом "доброжелатель" сообщил о критических высказываниях режиссера по поводу снятия с должности председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного.
Во втором, после частного разговора, еще один "доброжелатель" счел своим долгом сообщить о том, что кинематографист восхищался обилием продуктов в зарубежных магазинах.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПредседатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и 37-й Президент США Ричард Никсон в московском аэропорту Внуково. 22 мая 1972 года
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и 37-й Президент США Ричард Никсон в московском аэропорту Внуково. 22 мая 1972 года
"Оскара" вместо режиссера получил атташе по культуре советского посольства. Должность, на которой в западных шпионских романах и фильмах того времени действовали резиденты советской разведки. Неудивительно, что на следующий день во всех американских газетах было написано, что статуэтку дали работнику КГБ.
Сам Меньшов смог взять статуэтку в руки лишь спустя восемь лет после победы - в 1988-м на церемонии вручения премии "Ника".
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР за фильмы 1987 года, в руках Меньшова "Оскар", полученный им за фильм "Москва слезам не верит"
Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР за фильмы 1987 года, в руках Меньшова "Оскар", полученный им за фильм "Москва слезам не верит"
Предполагалось, что, подержав награду на сцене, за кулисами постановщик отдаст приз обратно в Госкино, где он все эти годы и хранился. Но Меньшов поступил по-своему, забрав статуэтку домой.