https://ria.ru/20250211/film-1998478065.html

"Рейган во всем признался": почему Меньшову не сразу дали "Оскар"

"Рейган во всем признался": почему Меньшову не сразу дали "Оскар" - РИА Новости, 11.02.2025

"Рейган во всем признался": почему Меньшову не сразу дали "Оскар"

Ровно 45 лет назад состоялась премьера великой кинокартины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Этот фильм завоевал не только сердца десятков миллионов... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:19:00+03:00

2025-02-11T08:19:00+03:00

2025-02-11T08:19:00+03:00

культура

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ровно 45 лет назад состоялась премьера великой кинокартины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Этот фильм завоевал не только сердца десятков миллионов зрителей в СССР и по всему миру, но и приглянулся членам Американской киноакадемии. И даже история с получением "Оскара", как и создание фильма, была очень-очень непростой.Фильм со сложной судьбойСудьба фильма "Москва слезам не верит", ставшего визитной карточкой мэтра Владимира Меньшова, была непростой. Получив сценарий о судьбе трех провинциалок, приехавших завоевывать Москву, Катерины, Антонины и Людмилы, режиссер поначалу отнесся к нему прохладно. Однако момент, в котором одна из героинь заводит будильник, ложится спать, а просыпается лишь спустя 20 лет, его крайне заинтриговал. В конце концов он взялся за этот фильм со скромным по тем временам бюджетом: около 550 тысяч рублей.Первый показ фильма состоялся в декабре 1979 года в кинотеатре "Звездный", а уже в феврале его стали транслировать по телевизору. Неожиданно для режиссера, он получил шквал критики от своих коллег."Да такую дешевку каждый из нас может снять одной левой", — критиковали режиссера в павильонах киностудии "Мосфильм". В газетах яростно критиковали кино, называя его "упадническим по духу".Худсовет "Мосфильма" предъявил Меньшову целую кучу претензий, большинство из которых касались якобы чрезмерно откровенных сцен.По слухам, фильм спас приватный показ руководству КПСС. Брежневу картина понравилась, а оспаривать мнение столь маститого кинокритика уже никто не осмеливался.Рейган был впечатленТак совпало, что о получении фильмом "Оскара" (церемония прошла 31 марта) сообщили в советских новостях 1 апреля 1981 года. Многие, в том числе сам режиссер, решили, что это розыгрыш. Однако всё было взаправду. Фильм, который критиковали в Советском Союзе, понравился зарубежному зрителю, особенно в США, где сюжет картины довольно точно перекликается с феноменом "американской мечты".История главной героини попала в десятку. Из обычной "лимитчицы" она превратилась в директора крупного предприятия и нашла свое "женское счастье" в лице доброго и обаятельного Гоши.Мелодраму восемь раз пересмотрел американский президент Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачевым – "чтобы понять загадочную русскую душу". Но безуспешно."Самое забавное, что посмотрев наш хит, Рональд Рейган позже признавался... что так ничего о загадочной русской душе и не понял", - рассказывал потом сам Владимир МеньшовСтатуэтку забрал "агент КГБ"По словам самого режиссера престижная голливудская награда ничего ему кроме проблем не принесла."Этот Оскар ничего мне не дал, проблем лишь прибавил", — говорил он о заветной статуэткеМеньшова даже не выпустили из СССР на вручение "Оскара". Поводом стали два доноса от "коллег по цеху".В первом "доброжелатель" сообщил о критических высказываниях режиссера по поводу снятия с должности председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного.Во втором, после частного разговора, еще один "доброжелатель" счел своим долгом сообщить о том, что кинематографист восхищался обилием продуктов в зарубежных магазинах."Оскара" вместо режиссера получил атташе по культуре советского посольства. Должность, на которой в западных шпионских романах и фильмах того времени действовали резиденты советской разведки. Неудивительно, что на следующий день во всех американских газетах было написано, что статуэтку дали работнику КГБ.Сам Меньшов смог взять статуэтку в руки лишь спустя восемь лет после победы - в 1988-м на церемонии вручения премии "Ника".Предполагалось, что, подержав награду на сцене, за кулисами постановщик отдаст приз обратно в Госкино, где он все эти годы и хранился. Но Меньшов поступил по-своему, забрав статуэтку домой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60