https://ria.ru/20250211/entsefalit-1784785802.html

Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым

Вакцинация от клещевого энцефалита: где сделать взрослым и детям

Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым

Прививка от энцефалита — мера защиты людей от опасного вируса, переносчиком которого является клещ. Какие существуют препараты, когда проводить вакцинацию... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:22:00+03:00

2025-02-11T16:22:00+03:00

2025-02-11T16:23:00+03:00

клещ

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прививка от энцефалита — мера защиты людей от опасного вируса, переносчиком которого является клещ. Какие существуют препараты, когда проводить вакцинацию взрослым и детям, где сделать прививку бесплатно и сколько раз необходимо поставить ее согласно схеме, — в материале РИА Новости.Вакцинация от клещевого энцефалитаПод прививкой от клещевого энцефалита понимается введение в организм человека иммунобиологических препаратов с содержанием различных штаммов убитого вируса. За счет этого происходит выработка антител, которые блокируют распространение и развитие инфекции.“Жителям эндемичных районов стоит сделать прививку от клещевого энцефалита до наступления сезона. Для этого достаточно обратиться в поликлинику, к которой прикреплены. Тем, кто приезжает в районы с повышенной активностью клещей, также стоит сделать прививку. Общие рекомендации для всех: соблюдать меры безопасности: носить одежду, закрывающую руки, ноги, шею и голову, а также регулярно осматривать себя с целью обнаружения клещей на одежде и теле”, — поясняет советник по науке холдинга "Нацимбио" Госкорпорации Ростех, профессор Игорь Никитин.Для чего нужна прививкаВесна — пора, когда начинают активизироваться насекомые и паукообразные, включая клещей. Планируя отдых на природе, стоит заранее к нему подготовиться, чтобы оградить себя от потенциальной опасности. Особенно это касается жителей тех районов, где водятся иксодовые клещи.Энцефалит способен вызывать необратимые последствия для здоровья человека. А заблаговременно сделанная прививка увеличивает шансы не заболеть вирусом до 95%. В то время как, например, при поражении дальневосточным типом энцефалита (при отсутствии прививки) смертность достигает 12-25%.При этом осложнения после болезни могут быть крайне серьезными:Где можно сделать вакцинациюЗа вакцинацией можно обратиться в поликлинику по месту жительства. В эндемичных регионах прививку делают бесплатно. Те, кто живет в свободных от клещей регионах, но планирует выезд в эндемичные зоны, могут пройти вакцинацию на платной основе в поликлинике или частных медучреждениях.Кому необходимо делатьСамым главным показанием к вакцинации является место пребывания человека.“Людям, проживающим на эндемичных территориях, необходимо знать о том, что регион включен в список опасных, и самостоятельно предпринимать профилактические меры", — предупреждает Игорь Никитин.Роспотребнадзор ежегодно публикует перечень эндемичных по клещевому энцефалиту территорий в России. Информацию за предыдущий год используют и в текущем, с целью планирования и проведения противоэпидемических мероприятий.Выделяют три федеральных округа, в которых клещи наиболее активны: Сибирский, Дальневосточный и Уральский. Эндемичными названы следующие регионы РФ:Центральный федеральный округ — Ивановская, Тверская, Ярославская, Костромская и Московская области. В последней наиболее высок риск заражения клещевым энцефалитом в Талдомском и Дмитровском районах.Северо-Западный федеральный округ — Республики Коми, Карелия, Архангельская, Вологодская, Псковская, Новгородская и Калининградская области, Ленинградская область и Санкт-Петербург.Южный и Северо-Кавказский ФО — Республика Крым и Севастополь.Приволжский федеральный округ — практически вся территория, за исключением Пензенской и Саратовской областей, Чувашской республики и Мордовии.Уральский федеральный округ — вся территория, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа.Сибирский федеральный округ — вся территория.Дальневосточный федеральный округ — все регионы, кроме Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутия).Кроме этого, прививка ставится тем, у кого есть вероятность контакта с вирусом, — например, врачам и сотрудникам научных лабораторий. В зону риска попадают также дачники, рыболовы, охотники и те, кто часто пребывает на природе.Для взрослых есть несколько разных видов вакцин, которые можно выбрать на свое усмотрение. Гендерная принадлежность в этом случае не имеет значения, главное — знать, кому прививка противопоказана и как к ней правильно подготовиться.Ребенку поставить прививку от клещевого энцефалита можно с первого года жизни. В случае повышенной угрозы заражения разрешено сделать исключение и начать прививаться с четырех месяцев только теми вакцинами, которые допустимы для этого возраста.Схемы вакцинацииСогласно информации Роспотребнадзора, вакцинация может проводиться по двум схемам:Вакцинация считается завершенной, как только человек сделал третью прививку спустя 12 месяцев после второй. При этом необходимо успеть закончить курс за две недели до выезда на эндемическую территорию.Для тех, кто не успел сделать прививки заранее, подходит экстренный вариант, который подразумевает сокращенный интервал между ними. В этом случае можно получить иммунитет спустя две-три недели после введения вакцины. Однако такой метод защиты действует только один сезон.Вакцины от клещевого энцефалитаВсе препараты обладают максимальной эффективностью в борьбе с вирусом. Различаются они производителями и рекомендованной возрастной категорией:По словам экспертов, в результате исследований, проведенных с участием грызунов, выяснилось, что отечественные вакцины превосходят зарубежную вакцину "Энцепур" с точки зрения напряженности иммунитета по отношению ко всем трем генотипам вируса клещевого энцефалита.Инструкции по вакцинацииПеред прививкой важно убедиться в том, что человек здоров. При малейших симптомах простуды рекомендуется посетить врача-терапевта, сдать общие анализы и по необходимости пройти лечение. Сразу после болезни делать прививку нельзя. В случае введения импортных препаратов стоит выждать две недели, а отечественных — месяц. Другие меры перед прививкой не нужны.Процедура вакцинацииПроцесс заключается в постановке инъекции внутримышечно (в дельтовидную мышцу) или подкожно под лопатку — место зависит от вида препарата. Даты повторных процедур назначит врач.Чтобы снизить риск проявления побочных реакций в день вакцинирования необходимо придерживаться некоторых правил:Побочные эффекты вакциныПобочные эффекты вакцины более вероятны, если не соблюдать рекомендации по возрасту для конкретного препарата. Так для детей до 17 лет предназначены одни вакцины, а для взрослых — другие. Однако могут возникнуть реакции и при соблюдении всех правил. К основным побочным эффектам относят:Кроме того, так как в организм попадают хоть и убитые (инактивированные), но все же клетки вируса, возникают определенные реакции, которые можно разделить на общие, местные и аллергические.Общие: после прививки можно почувствовать недомогание: слабость, небольшое повышение температуры, ломоту в суставах, головную боль. Такая реакция не опасна и не требует обращения к врачу.Местные: вакцина может вызвать и местную реакцию: незначительное покраснение кожи, локальное повышение температуры, припухлость и болезненность в области инъекции.Аллергические: ответом на вакцину может также быть аллергия, например, сыпь по телу и зуд. В течение 30 минут после укола необходимо следить за состоянием организма и в случае возникновения аллергии обратиться к врачу. Однако, как правило, такая реакция проявляется редко.В случае полной непереносимости препарата возможно возникновение осложнений в виде отека Квинке, проблем с сердцем и сосудами, а также обострение хронических заболеваний.ПротивопоказанияК абсолютным противопоказаниям для проведения вакцинирования относят:Срок действия прививкиЭкстренная вакцинация от энцефалита действует только один сезон. Ревакцинация после введения основной вакцины производится один раз в три года.Рекомендации ВОЗ по вакцинации в 2024 годуВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проводить плановую вакцинацию от клещевого энцефалита, так как он относится к опасным и тяжелым нейроинфекционным заболеваниям, приводящим к инвалидности или смерти, а у вовремя привитого человека заболевание протекает, как правило, легко и без осложнений.Мифы и заблуждения о вакцинации от клещевого энцефалитаПрививки не всегда защищают от клещевого энцефалита.Вакцинация — наиболее надежный метод защиты от клещевого энцефалита. Прививка в 95% случаев защищает от вируса, но она не способна предотвратить лайм-боррелиоз и другие клещевые бактериальные инфекции. Для получения устойчивого иммунитета следует полностью пройти курс. Закончить вакцинацию необходимо за две недели до начала сезона и вовремя ревакцинироваться. При нахождении или посещении эндемичных районов важно соблюдать меры предосторожности.Вакцину ставят в государственных медицинских учреждениях и только детям.Данный вид вакцинопрофилактики доступен и взрослым, и детям. Сделать прививку согласно схеме можно по полису ОМС бесплатно или платно в любой клинике, имеющей соответствующую лицензию и вакцину в наличии.После прививки на укусы клещей можно не обращать внимания.После укуса клеща необходимо обратиться к врачу, т.к. вакцина формирует иммунную защиту только против клещевого энцефалита. Помимо этого вируса клещи являются переносчиками еще нескольких болезней.Рекомендации врачейПрививка от клещевого энцефалита совместима с вакцинами национального календаря прививок. При этом сами вакцины против энцефалита взаимозаменяемы.Эксперты советуют соблюдать правила и временные интервалы между следующими процедурами и прививками:Врачи также советуют воздержаться от алкоголя перед вакцинацией как минимум на трое суток, т.к. после прививки организм начинает активную борьбу с вирусом. Даже небольшие дозы спиртного могут ослабить иммунную систему, увеличить риск возникновения побочных реакций и снизить эффективность вакцины.

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Алёна Пава

клещ, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санпросвет