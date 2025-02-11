https://ria.ru/20250211/efimov-1998485743.html

Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство

Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство - РИА Новости, 11.02.2025

Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство

В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью свыше 3 гектаров, инвестиции составят 7,6... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:14:00+03:00

2025-02-11T09:14:00+03:00

2025-02-11T09:14:00+03:00

новая москва

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

коммунарка (москва)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью свыше 3 гектаров, инвестиции составят 7,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительства Владимир Ефимов."Современное многофункциональное пространство создадут на территории между улицами Эдварда Грига и Липовый Парк. Проект предполагает строительство здесь спортивного кластера и других объектов общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадки составят 7,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 169,14 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 270 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, площадь застройки составит почти одну 41 тысячу квадратных метров. В составе кластера в том числе запланированы центр экстремальных видов спорта и открытая спортплощадка. Кроме того, проект предполагает строительство медцентра и стоянки 550 автомобилей.

https://ria.ru/20250210/efimov-1998092795.html

новая москва

москва

коммунарка (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая москва, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , коммунарка (москва), градостроительный комплекс москвы