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Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство - РИА Новости, 11.02.2025
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09:14 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/efimov-1998485743.html
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство - РИА Новости, 11.02.2025
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство
В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью свыше 3 гектаров, инвестиции составят 7,6... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:14:00+03:00
2025-02-11T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью свыше 3 гектаров, инвестиции составят 7,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительства Владимир Ефимов."Современное многофункциональное пространство создадут на территории между улицами Эдварда Грига и Липовый Парк. Проект предполагает строительство здесь спортивного кластера и других объектов общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадки составят 7,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 169,14 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 270 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, площадь застройки составит почти одну 41 тысячу квадратных метров. В составе кластера в том числе запланированы центр экстремальных видов спорта и открытая спортплощадка. Кроме того, проект предполагает строительство медцентра и стоянки 550 автомобилей.
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новая москва
москва
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новая москва, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , коммунарка (москва), градостроительный комплекс москвы
Новая Москва, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Коммунарка (Москва), Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство

Ефимов: в Новой Москве в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Коммунарке в Новой Москве по проекту комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью свыше 3 гектаров, инвестиции составят 7,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительства Владимир Ефимов.
"Современное многофункциональное пространство создадут на территории между улицами Эдварда Грига и Липовый Парк. Проект предполагает строительство здесь спортивного кластера и других объектов общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадки составят 7,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 169,14 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 270 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, площадь застройки составит почти одну 41 тысячу квадратных метров. В составе кластера в том числе запланированы центр экстремальных видов спорта и открытая спортплощадка. Кроме того, проект предполагает строительство медцентра и стоянки 550 автомобилей.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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Новая МоскваМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Коммунарка (Москва)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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