https://ria.ru/20250211/deportatsija-1998558994.html

СМИ: депортация мигрантов приведет к кризису фермерских хозяйств в США

СМИ: депортация мигрантов приведет к кризису фермерских хозяйств в США - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: депортация мигрантов приведет к кризису фермерских хозяйств в США

Депортация мигрантов может стать причиной кризиса фермерских хозяйств США из-за нехватки сельскохозяйственных работников на фоне действий новой администрации... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:36:00+03:00

2025-02-11T10:36:00+03:00

2025-02-11T10:46:00+03:00

в мире

сша

висконсин

дональд трамп

даниэль ортега

стивен миллер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995642629_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_38b0aaf372783d32b00302fb7505c40b.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депортация мигрантов может стать причиной кризиса фермерских хозяйств США из-за нехватки сельскохозяйственных работников на фоне действий новой администрации президента страны Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики и высылке нелегалов, сообщает британская газета Financial Times. Ранее куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что более 4 тысяч мигрантов депортировали из США за первую неделю президентства Трампа. Как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, при Трампе ни один нелегальный мигрант не будет иметь значения для страны, а законная иммиграция будет вестись избирательно в интересах страны. "Зависимость... от рабочих из-за южной границы типична для сельского хозяйства США... Любой шаг по массовой депортации нелегальных рабочих окажет "значительно влияние на продовольственную систему США" и "увеличит стоимость производства продуктов питания", - пишет издание со ссылкой на мнение экономиста по продовольствию из Мичиганского государственного университета Даниэла Ортеги. Согласно Ортеге, около 40% сельскохозяйственных рабочих в США работают нелегально. При этом, как подчеркивает газета, сами американцы не проявляют интереса к работе на фермах. Как отмечает издание, молочная промышленность страны оказалась "в особенности уязвимой" перед угрозой нехватки работников. По словам владельца молочной фермы из штата Висконсин Джона Роузноу, чье хозяйство почти полностью зависит от иностранных рабочих, депортация мигрантов может поставить под угрозу будущее его фермы. В свою очередь, глава отдела по связям с правительством Федерации фермерских хозяйств Висконсина Тайлер Венцлафф заявил, что фермеры поддерживают депортацию преступников, но при этом нуждаются в надежной рабочей силе. Ранее газета Financial Times сообщала, что фермеры в США опасаются, что возможное введение другими странами ответных пошлин на американские товары может значительно ухудшить положение регионов страны, специализирующихся на сельском хозяйстве. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html

https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

сша

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, висконсин, дональд трамп, даниэль ортега, стивен миллер