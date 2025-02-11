https://ria.ru/20250211/denisov-1998699383.html

Врио замгубернатора Курской области покинул пост

Врио замгубернатора Курской области покинул пост - РИА Новости, 11.02.2025

Врио замгубернатора Курской области покинул пост

Врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов покидает пост по собственному желанию, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:05:00+03:00

2025-02-11T18:05:00+03:00

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россия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 11 фев – РИА Новости. Врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов покидает пост по собственному желанию, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "С 11 февраля по собственному желанию свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. Соответствующие документы сегодня подписаны", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что профильные обязанности Денисова будут возложены на врио заместителя губернатора по строительству Владимира Базарова. Ранее Хинштейн сообщал, что обязанности заместителя губернатора будет исполнять бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства Владимир Базаров. По его словам, Базаров имеет два высших образования, а также звание "Почетный строитель России".

https://ria.ru/20250209/khinshteyn-1998209538.html

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россия, курская область, александр хинштейн