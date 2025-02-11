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Демешин: восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.02.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:22 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/demeshin-1998571515.html
Демешин: восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае
Демешин: восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.02.2025
Демешин: восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае
Восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин во вторник. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:22:00+03:00
2025-02-11T11:22:00+03:00
хабаровский край
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хабаровск
россия
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин во вторник. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев посетил Хабаровск с рабочей поездкой. Зампред совместно с губернатором Хабаровского края осмотрели во вторник новый модульный многофункциональный спортзал в школе №9 Хабаровска и посетили тренировку детских спортивных групп по киокусинкай-каратэ и другим видам единоборств. "Новый модульный спортзал в хабаровской школе № 9 создан в рамках проекта "50 спортзалов в школах ДФО". Она реализуется по инициативе трёхкратного чемпиона мира по киокусинскай карате Хаида Мантаева совместно с Минвостокразвития России и при личной поддержке Юрия Трутнева... Таких комплексов у нас запланировано шесть в Хабаровске и по одному - в Комсомольске-на-Амуре и Ванино", - сказал Демешин во время осмотра зала. Средства на строительство были выделены по президентской единой субсидии, предоставляемой по линии Минвостокразвития. Инвентарь приобрели на бюджетные деньги. Новый спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием, построен по плану социального развития центров экономического роста Хабаровского края. "В хабаровской школе в новом спортзале будут проходить тренировки по карате, другим единоборствам, мини-футболу, баскетболу. В планах – установить боксёрский ринг, открыть секции гимнастики и рукопашного боя", - сообщил глава региона. На реализацию проекта образовательному учреждению было выделено более 59 миллионов рублей. Модульный зал площадью 360 квадратных метров одновременно сможет принимать около 30 человек. Возводить спортзал в Хабаровске начали в мае 2024 года. В ходе поставки и монтажа было выполнено бетонное основание, поставлен сам модульный зал на металлическом каркасе с обшивкой утепленными панелями, проведены сети систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, слаботочных систем, организованы раздевалки, санузлы, технические помещения. "Мы с Дмитрием Викторовичем были в хабаровском отделении центра "Воин". Там ребята чуть постарше учатся защищать Родину. Вас тоже учат защищать Родину, и вы должны становиться сильными, умелыми, должны укреплять свой дух, чтобы наша страна была независимой от кого бы то ни было, и чтобы мы все были счастливы. Вот это такая к вам задача", – сказал Трутнев спортсменам в заключение встречи.
https://ria.ru/20250206/samolety-1997651947.html
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хабаровский край, хабаровск, россия, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Россия, Дмитрий Демешин
Демешин: восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае

Губернатор Демешин: в Хабаровском крае откроются восемь модульных спортзалов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Восемь модульных спортзалов откроются в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин во вторник.
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев посетил Хабаровск с рабочей поездкой. Зампред совместно с губернатором Хабаровского края осмотрели во вторник новый модульный многофункциональный спортзал в школе №9 Хабаровска и посетили тренировку детских спортивных групп по киокусинкай-каратэ и другим видам единоборств.
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"Новый модульный спортзал в хабаровской школе № 9 создан в рамках проекта "50 спортзалов в школах ДФО". Она реализуется по инициативе трёхкратного чемпиона мира по киокусинскай карате Хаида Мантаева совместно с Минвостокразвития России и при личной поддержке Юрия Трутнева... Таких комплексов у нас запланировано шесть в Хабаровске и по одному - в Комсомольске-на-Амуре и Ванино", - сказал Демешин во время осмотра зала.
Средства на строительство были выделены по президентской единой субсидии, предоставляемой по линии Минвостокразвития. Инвентарь приобрели на бюджетные деньги. Новый спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием, построен по плану социального развития центров экономического роста Хабаровского края.
"В хабаровской школе в новом спортзале будут проходить тренировки по карате, другим единоборствам, мини-футболу, баскетболу. В планах – установить боксёрский ринг, открыть секции гимнастики и рукопашного боя", - сообщил глава региона.
На реализацию проекта образовательному учреждению было выделено более 59 миллионов рублей. Модульный зал площадью 360 квадратных метров одновременно сможет принимать около 30 человек. Возводить спортзал в Хабаровске начали в мае 2024 года. В ходе поставки и монтажа было выполнено бетонное основание, поставлен сам модульный зал на металлическом каркасе с обшивкой утепленными панелями, проведены сети систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, слаботочных систем, организованы раздевалки, санузлы, технические помещения.
"Мы с Дмитрием Викторовичем были в хабаровском отделении центра "Воин". Там ребята чуть постарше учатся защищать Родину. Вас тоже учат защищать Родину, и вы должны становиться сильными, умелыми, должны укреплять свой дух, чтобы наша страна была независимой от кого бы то ни было, и чтобы мы все были счастливы. Вот это такая к вам задача", – сказал Трутнев спортсменам в заключение встречи.
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