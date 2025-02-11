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Более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 году
Более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 году - РИА Новости, 11.02.2025
Более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 году
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году более 60 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:43:00+03:00
2025-02-11T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году более 60 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры освещения, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся опоры освещения. За прошлый год установили свыше 60 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число составило почти 390 тысяч", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворов и общественных пространств. "Контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря "умным" фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 году
Заммэра Москвы Бирюков: более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 г
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году более 60 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры освещения, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся опоры освещения. За прошлый год установили свыше 60 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число составило почти 390 тысяч", - рассказал Бирюков
.
Заммэра пояснил, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворов и общественных пространств.
"Контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря "умным" фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.