https://ria.ru/20250211/biryukov-1998613975.html

Более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 году

Более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 году - РИА Новости, 11.02.2025

Более 60 тыс "умных" фонарей появилось в Москве в 2024 году

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году более 60 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:43:00+03:00

2025-02-11T13:43:00+03:00

2025-02-11T13:43:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в прошлом году более 60 тысяч "умных" фонарей, соответствующими датчиками оборудовали уже имеющиеся опоры освещения, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды, с 2018 года в столице реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся опоры освещения. За прошлый год установили свыше 60 тысяч таких приборов управления, в результате их общее число составило почти 390 тысяч", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что применение контролеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц, магистралей, дворов и общественных пространств. "Контролеры представляют собой небольшие платы, передающие в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК". Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря "умным" фонарям специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.

https://realty.ria.ru/20250211/voda-1997945955.html

https://ria.ru/20250211/moskva-1998546392.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы