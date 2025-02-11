https://ria.ru/20250211/bezopasnost-1998606449.html

НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов

НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов - РИА Новости, 11.02.2025

НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов

На заседании Национального антитеррористического комитета была подчеркнута необходимость усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:17:00+03:00

2025-02-11T13:17:00+03:00

2025-02-11T13:17:00+03:00

москва

россия

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета была подчеркнута необходимость усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости объектов, говорится в сообщении информационного центра НАК. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы. "НАК: требуется усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости объектов... В целях отражения террористических угроз приоритетное внимание уделяется усилению антитеррористической защищенности объектов. При этом учитывается приобретенный на местах положительный опыт реагирования на попытки совершения диверсий и терактов", - говорится в сообщении.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность