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НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов - РИА Новости, 11.02.2025
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13:17 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/bezopasnost-1998606449.html
НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов
НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов - РИА Новости, 11.02.2025
НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов
На заседании Национального антитеррористического комитета была подчеркнута необходимость усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:17:00+03:00
2025-02-11T13:17:00+03:00
москва
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета была подчеркнута необходимость усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости объектов, говорится в сообщении информационного центра НАК. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы. "НАК: требуется усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости объектов... В целях отражения террористических угроз приоритетное внимание уделяется усилению антитеррористической защищенности объектов. При этом учитывается приобретенный на местах положительный опыт реагирования на попытки совершения диверсий и терактов", - говорится в сообщении.
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москва, россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Москва, Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
НАК призвал усилить контроль за обеспечением безопасности объектов

НАК призвал усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На заседании Национального антитеррористического комитета была подчеркнута необходимость усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости объектов, говорится в сообщении информационного центра НАК.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором были рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.
"НАК: требуется усилить контроль за обеспечением антитеррористической защищённости объектов... В целях отражения террористических угроз приоритетное внимание уделяется усилению антитеррористической защищенности объектов. При этом учитывается приобретенный на местах положительный опыт реагирования на попытки совершения диверсий и терактов", - говорится в сообщении.
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МоскваРоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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