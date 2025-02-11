https://ria.ru/20250211/baku-1998596420.html

В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома

В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома - РИА Новости, 11.02.2025

В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома

В Баку начали убирать надписи со здания, где расположен Русский дом, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Азербайджане. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:45:00+03:00

2025-02-11T12:45:00+03:00

2025-02-11T13:24:00+03:00

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баку

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БАКУ, 11 фев — РИА Новости. В Баку начали убирать надписи со здания, где расположен Русский дом, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Азербайджане. "Идет процесс демонтажа надписей со здания", — сказали там. Азербайджан 3 февраля официально направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку. В азербайджанском МИД объяснили это требование тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.Глава Россотрудничества Евгений Примаков, со своей стороны, рассказал, что собственник помещения, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев. По словам Примакова, Москва не раз обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.При этом глава Россотрудничества подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством и не касался политики, раскритиковав сравнение Русского дома с американским USAID.В Кремле отметили, что считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить через диалог. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия поставит этот вопрос перед азербайджанскими коллегами на различных уровнях вплоть до высшего.

https://ria.ru/20250206/dom-1997778317.html

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в мире, баку, азербайджан, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)