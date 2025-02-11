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В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома - РИА Новости, 11.02.2025
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12:45 11.02.2025 (обновлено: 13:24 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/baku-1998596420.html
В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома
В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома - РИА Новости, 11.02.2025
В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома
В Баку начали убирать надписи со здания, где расположен Русский дом, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Азербайджане. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:45:00+03:00
2025-02-11T13:24:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
москва
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БАКУ, 11 фев — РИА Новости. В Баку начали убирать надписи со здания, где расположен Русский дом, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Азербайджане. "Идет процесс демонтажа надписей со здания", — сказали там. Азербайджан 3 февраля официально направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку. В азербайджанском МИД объяснили это требование тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.Глава Россотрудничества Евгений Примаков, со своей стороны, рассказал, что собственник помещения, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев. По словам Примакова, Москва не раз обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.При этом глава Россотрудничества подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством и не касался политики, раскритиковав сравнение Русского дома с американским USAID.В Кремле отметили, что считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить через диалог. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия поставит этот вопрос перед азербайджанскими коллегами на различных уровнях вплоть до высшего.
https://ria.ru/20250206/dom-1997778317.html
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в мире, баку, азербайджан, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Баку, Азербайджан, Москва, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома

В Баку начали снимать надписи со здания Русского дома

© РИА Новости / Кямаля Алиева | Перейти в медиабанкДемонтаж вывески "Русского дома" в Баку
Демонтаж вывески Русского дома в Баку - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Кямаля Алиева
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БАКУ, 11 фев — РИА Новости. В Баку начали убирать надписи со здания, где расположен Русский дом, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.
"Идет процесс демонтажа надписей со здания", — сказали там.
Азербайджан 3 февраля официально направил российской стороне ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку. В азербайджанском МИД объяснили это требование тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку
6 февраля, 16:40
Глава Россотрудничества Евгений Примаков, со своей стороны, рассказал, что собственник помещения, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев. По словам Примакова, Москва не раз обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.
При этом глава Россотрудничества подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством и не касался политики, раскритиковав сравнение Русского дома с американским USAID.
В Кремле отметили, что считают закрытие Русского дома в Баку недоразумением, которое удастся решить через диалог. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия поставит этот вопрос перед азербайджанскими коллегами на различных уровнях вплоть до высшего.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом
6 февраля, 15:41
 
В миреБакуАзербайджанМоскваЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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