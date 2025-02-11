https://ria.ru/20250211/avdeevka-1998690842.html
Ямальские строители восстанавливают третий многоквартирник в Авдеевке
Ямальские строители восстанавливают третий многоквартирник в Авдеевке - РИА Новости, 11.02.2025
Ямальские строители восстанавливают третий многоквартирник в Авдеевке
Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к восстановлению в Авдеевке в ДНР четырехэтажного многоквартирного дома площадью более 2,5 тысячи... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:42:00+03:00
2025-02-11T17:42:00+03:00
2025-02-11T17:43:00+03:00
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к восстановлению в Авдеевке в ДНР четырехэтажного многоквартирного дома площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает правительство региона. "Дом сильно пострадал в результате боевых действий. Рабочие уже приступили к его восстановлению: демонтировали пол, оконные и дверные блоки, частично кирпичную кладку наружных стен и перегородки, поврежденные плиты перекрытия, а также внутренние инженерные системы. Кроме того, сняли штукатурку со стен, убрали остатки сгоревшей кровли, смонтировали плиты перекрытия. Прилегающую территорию расчистили и вывезли строительный мусор. Сейчас строители выполняют кирпичную кладку стен, устанавливают новые оконные блоки, делают кровлю, оштукатуривают стены и заливают цементом полы", - говорится в сообщении. В первый восстановленный ямальскими строителями дом переехала уже 31 семья. Во втором доме готовы два подъезда, в них уже так же заселились люди. В квартирах заменены инженерные сети, сделаны натяжные потолки, покрашены стены, постелен линолеум, в санузлах и на кухнях установлена новая сантехника. Все жилплощади также оснащены новой мебелью и электрооборудованием. В двух оставшихся подъездах второго дома восстановительные работы продолжаются. В августе 2024 года правительство Ямала и Ясиноватский муниципальный округ ДНР подписали соглашение о восстановлении города Авдеевка. Регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
https://ria.ru/20250203/yamal-1997180463.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авдеевка, донецкая народная республика, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Ямальские строители восстанавливают третий многоквартирник в Авдеевке
Ямальские строители начали восстанавливать третий многоквартирник в Авдеевке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа приступили к восстановлению в Авдеевке в ДНР четырехэтажного многоквартирного дома площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает правительство региона.
"Дом сильно пострадал в результате боевых действий. Рабочие уже приступили к его восстановлению: демонтировали пол, оконные и дверные блоки, частично кирпичную кладку наружных стен и перегородки, поврежденные плиты перекрытия, а также внутренние инженерные системы. Кроме того, сняли штукатурку со стен, убрали остатки сгоревшей кровли, смонтировали плиты перекрытия. Прилегающую территорию расчистили и вывезли строительный мусор. Сейчас строители выполняют кирпичную кладку стен, устанавливают новые оконные блоки, делают кровлю, оштукатуривают стены и заливают цементом полы", - говорится в сообщении.
В первый восстановленный ямальскими строителями дом переехала уже 31 семья. Во втором доме готовы два подъезда, в них уже так же заселились люди. В квартирах заменены инженерные сети, сделаны натяжные потолки, покрашены стены, постелен линолеум, в санузлах и на кухнях установлена новая сантехника. Все жилплощади также оснащены новой мебелью и электрооборудованием. В двух оставшихся подъездах второго дома восстановительные работы продолжаются.
В августе 2024 года правительство Ямала
и Ясиноватский муниципальный округ ДНР
подписали соглашение о восстановлении города Авдеевка
. Регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.