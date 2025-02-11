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ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области - РИА Новости, 11.02.2025
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по 7 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:06:00+03:00
2025-02-11T10:06:00+03:00
2025-02-11T10:06:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по 7 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали семь населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Князе-Григорьевка, Алешки, Великая Лепетиха.
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по семи населенным пунктам левого берега Днепра