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Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи - РИА Новости, 11.02.2025
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Липецкая область
 
13:26 11.02.2025
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Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи
Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи - РИА Новости, 11.02.2025
Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи
В Липецкой области стартует проект по обучению школьников старших классов профессии тракториста, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:26:00+03:00
2025-02-11T13:26:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 фев - РИА Новости. В Липецкой области стартует проект по обучению школьников старших классов профессии тракториста, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что обучение будет проходить на базе филиала Чаплыгинского аграрного колледжа, программа рассчитана на 450 часов теории и практики. Первыми к освоению профессии в ближайшее время приступят школьники поселка Агроном и села Троекурово Лебедянского района. По окончанию обучения и результатам квалификационного экзамена старшеклассники получат удостоверение тракториста – машиниста на право управления самоходными сельскохозяйственными машинами категории "С". Кроме этого, они смогут самостоятельно ремонтировать машины на современных сельскохозяйственных и дорожных предприятиях региона. Артамонов добавил, что обучение организовано в рамках программы для средних общеобразовательных школ "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С", который направлен на привлечение новых специалистов в агропромышленный комплекс (АПК). "Получая востребованную профессию еще в школе, молодежь обретает уверенность в себе и своих силах, а также получает возможность лучше понять, как строить свое будущее – пойти учиться дальше или начать карьеру. Правильно, что акцент в профориентационных мероприятиях в регионе сделан на специальности, которые больше всего нужны экономике и высоко оплачиваются работодателями", – отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи

Трактористов для липецкого АПК начнут готовить со старших классов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 11 фев - РИА Новости. В Липецкой области стартует проект по обучению школьников старших классов профессии тракториста, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что обучение будет проходить на базе филиала Чаплыгинского аграрного колледжа, программа рассчитана на 450 часов теории и практики. Первыми к освоению профессии в ближайшее время приступят школьники поселка Агроном и села Троекурово Лебедянского района. По окончанию обучения и результатам квалификационного экзамена старшеклассники получат удостоверение тракториста – машиниста на право управления самоходными сельскохозяйственными машинами категории "С". Кроме этого, они смогут самостоятельно ремонтировать машины на современных сельскохозяйственных и дорожных предприятиях региона.
Артамонов добавил, что обучение организовано в рамках программы для средних общеобразовательных школ "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С", который направлен на привлечение новых специалистов в агропромышленный комплекс (АПК).
"Получая востребованную профессию еще в школе, молодежь обретает уверенность в себе и своих силах, а также получает возможность лучше понять, как строить свое будущее – пойти учиться дальше или начать карьеру. Правильно, что акцент в профориентационных мероприятиях в регионе сделан на специальности, которые больше всего нужны экономике и высоко оплачиваются работодателями", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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