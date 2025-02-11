https://ria.ru/20250211/apk-1998609839.html

Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи

Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи - РИА Новости, 11.02.2025

Трактористов для АПК Липецкой области начнут готовить со школьной скамьи

В Липецкой области стартует проект по обучению школьников старших классов профессии тракториста, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:26:00+03:00

2025-02-11T13:26:00+03:00

2025-02-11T13:26:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940415522_0:69:1000:632_1920x0_80_0_0_ad34d29eaef926d0431de1a90f9d2104.jpg

ЛИПЕЦК, 11 фев - РИА Новости. В Липецкой области стартует проект по обучению школьников старших классов профессии тракториста, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что обучение будет проходить на базе филиала Чаплыгинского аграрного колледжа, программа рассчитана на 450 часов теории и практики. Первыми к освоению профессии в ближайшее время приступят школьники поселка Агроном и села Троекурово Лебедянского района. По окончанию обучения и результатам квалификационного экзамена старшеклассники получат удостоверение тракториста – машиниста на право управления самоходными сельскохозяйственными машинами категории "С". Кроме этого, они смогут самостоятельно ремонтировать машины на современных сельскохозяйственных и дорожных предприятиях региона. Артамонов добавил, что обучение организовано в рамках программы для средних общеобразовательных школ "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории С", который направлен на привлечение новых специалистов в агропромышленный комплекс (АПК). "Получая востребованную профессию еще в школе, молодежь обретает уверенность в себе и своих силах, а также получает возможность лучше понять, как строить свое будущее – пойти учиться дальше или начать карьеру. Правильно, что акцент в профориентационных мероприятиях в регионе сделан на специальности, которые больше всего нужны экономике и высоко оплачиваются работодателями", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20250207/apk-1998002172.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов