https://ria.ru/20250211/anokhin-1998724440.html

Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области

Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области - РИА Новости, 11.02.2025

Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области

Правительство Смоленской области активно работает над цифровизацией региона, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:52:00+03:00

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2025-02-11T21:14:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Правительство Смоленской области активно работает над цифровизацией региона, сообщил губернатор Василий Анохин.Он отметил, что Смоленская область сделала рывок в федеральном рейтинге цифровой трансформации и попала в группу лидеров, поднявшись в нем на 29 пунктов – с 48 на 19 место. По его словам, цифровые технологии стали неотъемлемой частью современной жизни. Они комплексно улучшают процессы в любой сфере – делают их быстрее, прозрачнее, эффективнее и так далее."К результатам внедрения электронных решений, как к хорошему, привыкаешь быстро и некоторые сервисы часто кажутся нам сегодня чем-то естественным. Но за этим всегда стоит большой труд бизнеса, ученых, специалистов и власти. Наша команда тоже активно работает над цифровизацией региона. Так, Смоленская область совершила за 2024 год рывок в федеральном рейтинге цифровой трансформации и попала в группу лидеров, поднявшись в нем на 29 пунктов – с 48 на 19 место", - написал Анохин в своем телеграм-канале.Минцифры России оценивало в рамках рейтинга результаты работы региональных властей по цифровизации, опираясь на 14 критериев. Они показывают, насколько электронные решения упростили получение государственных услуг, улучшили работу систем образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и другое. Анализ по этим объективным параметрам позволил выявить, что в регионе достигнут существенный прогресс и внедренные технологии облегчили жизнь жителей, оказали позитивное влияние на развитие многих отраслей, подчеркнул глава Смоленской области."Отдельно отмечу, что по уровню достижения одного из показателей рейтинга – "цифровая зрелость" – наша область заняла первое место в ЦФО и четвертое в стране. В его рамках оценивалось, насколько активно и регулярно используются цифровые решения и сервисы жителями региона и работниками отраслей", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250210/rets-1998447765.html

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смоленская область, россия, василий анохин