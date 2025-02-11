Рейтинг@Mail.ru
Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:52 11.02.2025 (обновлено: 21:14 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/anokhin-1998724440.html
Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области
Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области - РИА Новости, 11.02.2025
Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области
Правительство Смоленской области активно работает над цифровизацией региона, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:52:00+03:00
2025-02-11T21:14:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Правительство Смоленской области активно работает над цифровизацией региона, сообщил губернатор Василий Анохин.Он отметил, что Смоленская область сделала рывок в федеральном рейтинге цифровой трансформации и попала в группу лидеров, поднявшись в нем на 29 пунктов – с 48 на 19 место. По его словам, цифровые технологии стали неотъемлемой частью современной жизни. Они комплексно улучшают процессы в любой сфере – делают их быстрее, прозрачнее, эффективнее и так далее."К результатам внедрения электронных решений, как к хорошему, привыкаешь быстро и некоторые сервисы часто кажутся нам сегодня чем-то естественным. Но за этим всегда стоит большой труд бизнеса, ученых, специалистов и власти. Наша команда тоже активно работает над цифровизацией региона. Так, Смоленская область совершила за 2024 год рывок в федеральном рейтинге цифровой трансформации и попала в группу лидеров, поднявшись в нем на 29 пунктов – с 48 на 19 место", - написал Анохин в своем телеграм-канале.Минцифры России оценивало в рамках рейтинга результаты работы региональных властей по цифровизации, опираясь на 14 критериев. Они показывают, насколько электронные решения упростили получение государственных услуг, улучшили работу систем образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и другое. Анализ по этим объективным параметрам позволил выявить, что в регионе достигнут существенный прогресс и внедренные технологии облегчили жизнь жителей, оказали позитивное влияние на развитие многих отраслей, подчеркнул глава Смоленской области."Отдельно отмечу, что по уровню достижения одного из показателей рейтинга – "цифровая зрелость" – наша область заняла первое место в ЦФО и четвертое в стране. В его рамках оценивалось, насколько активно и регулярно используются цифровые решения и сервисы жителями региона и работниками отраслей", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250210/rets-1998447765.html
https://ria.ru/20250207/proekt-1997961591.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией Смоленской области

Василий Анохин: наша команда активно работает над цифровизацией региона

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Правительство Смоленской области активно работает над цифровизацией региона, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он отметил, что Смоленская область сделала рывок в федеральном рейтинге цифровой трансформации и попала в группу лидеров, поднявшись в нем на 29 пунктов – с 48 на 19 место. По его словам, цифровые технологии стали неотъемлемой частью современной жизни. Они комплексно улучшают процессы в любой сфере – делают их быстрее, прозрачнее, эффективнее и так далее.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ
10 февраля, 16:16
"К результатам внедрения электронных решений, как к хорошему, привыкаешь быстро и некоторые сервисы часто кажутся нам сегодня чем-то естественным. Но за этим всегда стоит большой труд бизнеса, ученых, специалистов и власти. Наша команда тоже активно работает над цифровизацией региона. Так, Смоленская область совершила за 2024 год рывок в федеральном рейтинге цифровой трансформации и попала в группу лидеров, поднявшись в нем на 29 пунктов – с 48 на 19 место", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Минцифры России оценивало в рамках рейтинга результаты работы региональных властей по цифровизации, опираясь на 14 критериев. Они показывают, насколько электронные решения упростили получение государственных услуг, улучшили работу систем образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и другое. Анализ по этим объективным параметрам позволил выявить, что в регионе достигнут существенный прогресс и внедренные технологии облегчили жизнь жителей, оказали позитивное влияние на развитие многих отраслей, подчеркнул глава Смоленской области.
"Отдельно отмечу, что по уровню достижения одного из показателей рейтинга – "цифровая зрелость" – наша область заняла первое место в ЦФО и четвертое в стране. В его рамках оценивалось, насколько активно и регулярно используются цифровые решения и сервисы жителями региона и работниками отраслей", - резюмировал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Регистрация в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" стартует 24 февраля
7 февраля, 13:58
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала