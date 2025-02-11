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Министру по делам молодежи Якутии ампутировали часть ноги после ранения

Министру по делам молодежи Якутии ампутировали часть ноги после ранения - РИА Новости, 11.02.2025

Министру по делам молодежи Якутии ампутировали часть ноги после ранения

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев сообщил, что после полученного на СВО тяжелого ранения перенес четвертую операцию, ему... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:21:00+03:00

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ЯКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев сообщил, что после полученного на СВО тяжелого ранения перенес четвертую операцию, ему "еще немного укоротили ногу", он чувствует себя лучше, но "поездка домой откладывается". Ранее председатель правительства Якутии Кирилл Бычков сообщил, что министр по делам молодёжи республики получил на СВО тяжелое ранение. Шамаев поблагодарил бойцов, которые его эвакуировали. "Главное – живой. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в моей эвакуации, особенно Момона – он тащил меня на себе больше четырех километров. Через бурьяны, завалы... Три дня пути до Белгорода. По дороге оперировали в госпиталях. Через сутки – Москва. Ранение получил утром 1 февраля, в Москву прибыл глубокой ночью 5 февраля. Здесь меня снова прооперировали – еще немного укоротили ногу. Это уже четвертая операция, кажется. Возможно, будет еще одна, но врачи не загадывают, и я тоже", - написал министр в своем Telegram-канале. По его словам, все спрашивают, как это случилось. "Пошли на разведку – в тумане, смотреть новую точку полетов. Шел первым и подорвался на противопехотной мине. Расслабился… Уже ходил там раньше, думал, что знаю местность", - пояснил Шамаев. Министр отметил, что уже может сидеть, пользоваться коляской. "Тут меня "прокапали", врачи хорошие, но строгие. Чувствую себя гораздо лучше. Поездка домой откладывается", - добавил он. В сентябре Героя России Игоря Юргина назначили исполняющим обязанности министра по делам молодежи вместо ушедшего на спецоперацию Шамаева.

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