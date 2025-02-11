https://ria.ru/20250211/abkhaziya-1998701714.html

Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией

Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией - РИА Новости, 11.02.2025

Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией

Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:12:00+03:00

2025-02-11T18:12:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией, сообщает правительство региона. "Прямые перелеты до Сухума позволят путешествовать ямальцам с большим комфортом", - приводятся в сообщении заявление замгубернатора региона Александра Подороги на совещании по развитию авиаперевозок региона. Заместитель главы Ямала также отметил, что курорты Абхазии популярны у жителей округа, направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом, и не все желающие могут отправиться на отдых наиболее удобным прямым рейсом, поэтому полеты в аэропорт Сухум могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев.

https://ria.ru/20250208/aviasoobschenie-1998193145.html

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новости - туризм, абхазия, сухум, ямал