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Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией
Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией - РИА Новости, 11.02.2025
Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией
Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:12:00+03:00
2025-02-11T18:12:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией, сообщает правительство региона. "Прямые перелеты до Сухума позволят путешествовать ямальцам с большим комфортом", - приводятся в сообщении заявление замгубернатора региона Александра Подороги на совещании по развитию авиаперевозок региона. Заместитель главы Ямала также отметил, что курорты Абхазии популярны у жителей округа, направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом, и не все желающие могут отправиться на отдых наиболее удобным прямым рейсом, поэтому полеты в аэропорт Сухум могут стать очень востребованным направлением среди ямальцев.
https://ria.ru/20250208/aviasoobschenie-1998193145.html
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новости - туризм, абхазия, сухум, ямал
Новости - Туризм, Абхазия, Сухум, Ямал
Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией
Ямал рассматривает возможность прямого авиасообщения с Абхазией летом