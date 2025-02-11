https://ria.ru/20250211/abkhaziya-1998647532.html

К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров

К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров - РИА Новости, 11.02.2025

К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров

Почти 1 тысяча сотрудников милиции будут обеспечивать правопорядок на досрочных президентских выборах в Абхазии, сообщил журналистам и.о. министра внутренних... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:22:00+03:00

2025-02-11T15:22:00+03:00

2025-02-11T15:22:00+03:00

в мире

абхазия

президентские выборы в абхазии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995986157_0:50:1345:806_1920x0_80_0_0_370edc465dc1c93e75a90ffb62515af6.jpg

СУХУМ, 11 фев - РИА Новости. Почти 1 тысяча сотрудников милиции будут обеспечивать правопорядок на досрочных президентских выборах в Абхазии, сообщил журналистам и.о. министра внутренних дел республики Роберт Киут. "С 14 февраля МВД переходит на усиленный режим несения службы. Задействовано в выборном процессе 940 сотрудников, из них 717 сотрудников будут распределены по участкам, 223 будут находиться в резерве, выполнять отдельную задачу", - сказал Киут на брифинге, организованном центризбиркомом Абхазии. По его словам, наряды милиции будут работать с 7.00 до самого закрытия избирательных участков. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся в ближайшую субботу, 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - видный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

https://ria.ru/20250210/mid-1998338460.html

https://ria.ru/20250130/abdrazakov-1996390970.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, президентские выборы в абхазии — 2025