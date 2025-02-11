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К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров - РИА Новости, 11.02.2025
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15:22 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/abkhaziya-1998647532.html
К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров
К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров - РИА Новости, 11.02.2025
К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров
Почти 1 тысяча сотрудников милиции будут обеспечивать правопорядок на досрочных президентских выборах в Абхазии, сообщил журналистам и.о. министра внутренних... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:22:00+03:00
2025-02-11T15:22:00+03:00
в мире
абхазия
президентские выборы в абхазии — 2025
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СУХУМ, 11 фев - РИА Новости. Почти 1 тысяча сотрудников милиции будут обеспечивать правопорядок на досрочных президентских выборах в Абхазии, сообщил журналистам и.о. министра внутренних дел республики Роберт Киут. "С 14 февраля МВД переходит на усиленный режим несения службы. Задействовано в выборном процессе 940 сотрудников, из них 717 сотрудников будут распределены по участкам, 223 будут находиться в резерве, выполнять отдельную задачу", - сказал Киут на брифинге, организованном центризбиркомом Абхазии. По его словам, наряды милиции будут работать с 7.00 до самого закрытия избирательных участков. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся в ближайшую субботу, 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - видный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
https://ria.ru/20250210/mid-1998338460.html
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в мире, абхазия, президентские выборы в абхазии — 2025
В мире, Абхазия, Президентские выборы в Абхазии — 2025
К охране порядка на выборах в Абхазии привлекут почти тысячу милиционеров

Порядок на выборах президента в Абхазии будут обеспечивать 940 милиционеров

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация президента Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 11 фев - РИА Новости. Почти 1 тысяча сотрудников милиции будут обеспечивать правопорядок на досрочных президентских выборах в Абхазии, сообщил журналистам и.о. министра внутренних дел республики Роберт Киут.
"С 14 февраля МВД переходит на усиленный режим несения службы. Задействовано в выборном процессе 940 сотрудников, из них 717 сотрудников будут распределены по участкам, 223 будут находиться в резерве, выполнять отдельную задачу", - сказал Киут на брифинге, организованном центризбиркомом Абхазии.
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По его словам, наряды милиции будут работать с 7.00 до самого закрытия избирательных участков.
Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся в ближайшую субботу, 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - видный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
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В миреАбхазияПрезидентские выборы в Абхазии — 2025
 
 
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