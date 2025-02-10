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Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам - РИА Новости, 10.02.2025
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15:53 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/zhitel-1998442007.html
Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам
Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам - РИА Новости, 10.02.2025
Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к условному сроку 19-летнего молодого человека, стрелявшего по электричкам из пневматики, сообщила... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:53:00+03:00
2025-02-10T15:53:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к условному сроку 19-летнего молодого человека, стрелявшего по электричкам из пневматики, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. В марте 2024 года в вечернее время подсудимый, находясь на участке перегона Путевка – Исток Свердловской железной дороги, восемь раз выстрелил из пневматического пистолета по проходящим пригородным поездам с находящимися в них пассажирами, отмечают в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и вандализме. Фигурант повредил окна вагонов, пассажиры не пострадали, но были напуганы, добавляют в пресс-службе, материальный ущерб ОАО "РЖД" превысил 70 тысяч рублей. "Октябрьским районным судом города Екатеринбурга осужден 19-летний местный житель… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года 10 дней условно с испытательным сроком два года", – следует из сообщения.
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происшествия, екатеринбург, ржд
Происшествия, Екатеринбург, РЖД
Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам

В Екатеринбурге 19-летний хулиган осужден условно за стрельбу по электричкам

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к условному сроку 19-летнего молодого человека, стрелявшего по электричкам из пневматики, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В марте 2024 года в вечернее время подсудимый, находясь на участке перегона Путевка – Исток Свердловской железной дороги, восемь раз выстрелил из пневматического пистолета по проходящим пригородным поездам с находящимися в них пассажирами, отмечают в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и вандализме.
Фигурант повредил окна вагонов, пассажиры не пострадали, но были напуганы, добавляют в пресс-службе, материальный ущерб ОАО "РЖД" превысил 70 тысяч рублей.
"Октябрьским районным судом города Екатеринбурга осужден 19-летний местный житель… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года 10 дней условно с испытательным сроком два года", – следует из сообщения.
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