https://ria.ru/20250210/zhitel-1998442007.html

Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам

Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам - РИА Новости, 10.02.2025

Житель Екатеринбурга получил условный срок за стрельбу по электричкам

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к условному сроку 19-летнего молодого человека, стрелявшего по электричкам из пневматики, сообщила... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:53:00+03:00

2025-02-10T15:53:00+03:00

2025-02-10T15:53:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к условному сроку 19-летнего молодого человека, стрелявшего по электричкам из пневматики, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. В марте 2024 года в вечернее время подсудимый, находясь на участке перегона Путевка – Исток Свердловской железной дороги, восемь раз выстрелил из пневматического пистолета по проходящим пригородным поездам с находящимися в них пассажирами, отмечают в ведомстве. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и вандализме. Фигурант повредил окна вагонов, пассажиры не пострадали, но были напуганы, добавляют в пресс-службе, материальный ущерб ОАО "РЖД" превысил 70 тысяч рублей. "Октябрьским районным судом города Екатеринбурга осужден 19-летний местный житель… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года 10 дней условно с испытательным сроком два года", – следует из сообщения.

https://ria.ru/20241118/moskva-1984373335.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, ржд