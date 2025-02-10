https://ria.ru/20250210/zdravookhranenie-1998430737.html

Итоги реализации нацпроекта "Здравоохранение" подвели в Тверской области

Итоги реализации нацпроекта "Здравоохранение" подвели в Тверской области - РИА Новости, 10.02.2025

Итоги реализации нацпроекта "Здравоохранение" подвели в Тверской области

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в прошлом году диспансеризацию прошли 664 290 жителей Тверской области, данный показатель с 2019 года увеличился, сообщает РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:09:00+03:00

2025-02-10T15:09:00+03:00

2025-02-10T15:09:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в прошлом году диспансеризацию прошли 664 290 жителей Тверской области, данный показатель с 2019 года увеличился, сообщает пресс-служба регионального правительства. В регионе подведены итоги реализации в 2019-2024 годах нацпроекта "Здравоохранение". "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу: настроить всю систему здравоохранения страны таким образом, чтобы в центре внимания находилось не количество оказанных услуг, а сбережение здоровья граждан. Очень важно человечное, доброе отношение к людям, которые приходят на прием к врачу. Все должно делаться для жителей – это качество предоставления услуг, удобный режим работы медицинских организаций. Здравоохранение – то направление, от которого зависят успехи в демографии Тверской области", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. Одним из ключевых направлений работы в рамках нацпроекта в Верхневолжье стало развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, которое включает, в том числе, увеличение охвата населения диспансерным наблюдением и профилактическими осмотрами. За последние годы в Тверской области выросло количество жителей региона, прошедших диспансеризацию и профосмотры: с 328 976 человек, включая 173 923 детей, в 2022 году до 664 290 человек, включая 201 665 детей, в 2024-м. В Год семьи в Тверской области впервые дан старт диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста. По ее итогам за 2024 год свое репродуктивное здоровье проверили 22 817 человек. По нацпроекту "Здравоохранение" в Верхневолжье усовершенствована работа скорой медпомощи (СМП). Сформирована Единая региональная система управления СМП на базе Тверской станции СМП. Она представлена шестью городскими и шестью областными подстанциями и 33 постами скорой медицинской помощи. Система экстренной медицинской службы стала работать в условиях единых требований, стандартов и вертикали управления. Увеличилось число выездных бригад СМП со 102 в 2020 году до 120 в 2024-м. За прошедшие шесть лет проведена системная работа по обновлению автопарка СМП. В настоящее время в него входит 172 единицы транспорта, из них свыше 90% – автомобили, эксплуатирующиеся менее пяти лет. На постоянной основе ведется оснащение современной техникой бригад СМП: с 2020 по 2024 год приобретено порядка 1400 единиц оборудования. Особое внимание в Тверской области уделено развитию системы детского здравоохранения. По этой линии были реализованы различные мероприятия: обеспечение детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и кормящих матерей полноценным питанием; предоставление систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы детям с сахарным диабетом; оздоровление в детских санаториях; проведение детских профосмотров, в том числе с целью проверки и сохранения репродуктивного здоровья мальчиков и девочек. За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в поликлинические детские отделения закуплено 219 единиц медоборудования, мебель, колясочные, цифровая техника. В 2025 году работа по этим направлениям в сфере здравоохранения реализуется по новому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20250207/ruden-1998069613.html

https://ria.ru/20250206/polovode-1997728344.html

https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область